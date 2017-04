Samsung a lavoro su di un display OLED curvo sui 4 lati. In arrivo con il Galaxy S9?

Il futuro Samsung Galaxy S9 potrebbe possedere un display OLED curvo su tutti e quattro i lati. Un vero e proprio ritrovato tecnologico che potrebbe risultare un primato indiscusso rispetto alla concorrenza. Chiaramente un display di questo genere permetterebbe all'azienda di proporre un Galaxy S9 con una superficie totale utilizzata di oltre il 98% contro gli attuali valori che non superano l'83%. Tutto questo darebbe maggiore sfogo alla creatività degli sviluppatori pronti ad utilizzare più spazio per l'interfaccia e le relative interazioni con l'utente durante l'uso quotidiano.

Le informazioni al momento risultano essere decisamente poche ma secondo ETNews nei laboratori di Samsung, gli ingegneri, da tempo starebbero sperimentando questo nuovo tipo di display OLED capace di far impallidire gli odierni dual-edge presenti sui Galaxy S8 e S8+ e in altri smartphone dell'azienda o di altri concorrenti. Sempre secondo le indiscrezioni l'azienda starebbe procedendo con cautela soprattutto a causa di alcune difficoltà progettuali che gli ingegneri sembrerebbero aver incontrato soprattutto per quanto concerne la laminazione. Sì, perché in questo caso lavorando gli angoli del display come solitamente vengono lavorati sugli attuali pannelli si perderebbe il funzionamento del touchscreen rendendoli inutili e dunque contro la volontà di rendere lo smartphone completamente interattivo.

Di certo Samsung avrà il tempo per rimediare anche se molte fonti parlano già di un processo di progettazione avviato per il nuovo Galaxy S9 che arriverà durante il prossimo 2018 e che potrebbe portare novità interessanti non solo sotto il profilo del display "full edge". Le indiscrezioni, infatti, parlano di un prodotto ancora più potente con la presenza del nuovo chip in sviluppo con Qualcomm, lo Snapdragon 845, pronto a ridurre ancora di più i consumi aumentando però le prestazioni.

L'azienda sudcoreana dovrà confrontarsi con il futuro iPhone 8 (o iPhone Edition che dir si voglia) il quale potrebbe introdurre dalla sua molteplici novità in seno proprio al display. Abbiamo visto come le indiscrezioni parlino di un prodotto rivoluzionario sotto questo punto di vista con la possibilità che Apple sia riuscita addirittura ad inserire al di sotto del vetro anteriore il suo Touch ID che dunque potrà scomparire fisicamente nella parte inferiore dell'iPhone dando spazio ad un display dalla superficie maggiorata. Insomma sembra che la battaglia degli smartphone "futuristici" sia appena iniziata.