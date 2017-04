iPhone 8: ecco le immagini del primo prototipo con fotocamera ''verticale''

Il nuovo iPhone 8 (alias iPhone Edition) avrà una fotocamera posteriore verticale a doppio sensore. E' quanto emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti direttamente dagli stabilimenti di assemblaggio cinesi nei quali sembra già iniziata la produzione del nuovo top di gamma dell'azienda di Cupertino. Tale specifica, rumoreggiata da tempo da molti analisti e fonti più o meno anonime, sembra aver trovato una conferma in alcune immagini ritraenti un prototipo dello stesso iPhone molto ben fatto, sintomo che negli stabilimenti si è già a buon punto sulla definitiva realizzazione dello smartphone.

Il prototipo ritratto negli scatti è essenzialmente un "dummy" ossia una riproduzione di quello che dovrebbe essere il nuovo iPhone 8. Subito si viene colpiti dalla importante fotocamera posteriore che risulta a doppio sensore, proprio come l'attuale presente sugli iPhone 7 Plus, ma con la particolarità di essere stata ruotata di 90 gradi allineandosi dunque alla direzione verticale dello smartphone. Il cambiamento potrebbe essere stato realizzato per un miglior posizionamento della componentistica interna come anche per poter utilizzare lo smartphone all'interno di un sofisticato visore per la realtà virtuale che la stessa Apple potrebbe presentare proprio in bundle con il nuovo iPhone 2017.

Oltre alla particolare posizione della fotocamera, il dummy del nuovo smartphone di Apple, conferma un design pronto a rievocare i ricordi del passato e soprattutto il primo iPhone del 2007. Le linee arrotondate sembrano le stesse di quelle introdotte con la prima versione del top di gamma dell'azienda di Cupertino presentato da Steve Jobs, soprattutto per la presenza di una cornice in alluminio molto simile a quella degli iPhone 3G/3GS. Assente completamente, sia al posteriormente che anteriormente, il sensore Touch ID. Segno premonitore sulla possibilità che a Cupertino si sia riusciti a nasconderlo al di sotto del vetro e che dunque gli utenti potrebbero trovarlo incorporato al di sotto del pannello anteriore, il quale come sappiamo dovrebbe risultare a tutta superficie.

La stessa fonte ha condiviso anche ulteriori immagini che riguardano una versione completamente nera, denominata Space Black, che prevede una novità in seno alla lavorazione dell'alluminio con il quale sarà realizzato il nuovo iPhone. Presente anche uno schema riguardante la disposizione delle componenti interne del nuovo top di gamma dove vengono confermate alcune caratteristiche sulla fotocamera soprattutto sulla capacità di realizzare particolari scatti in 3D. Infine la fonte conferma come lo spessore del nuovo iPhone 8 risulterà praticamente identico a quello degli iPhone attuali con una misura pari a 7.1 mm.

Da tenere comunque in considerazione in fatto che in molti si attendono la realizzazione di un iPhone con display "flat" ma anche di una versione con display a doppia curvatura proprio come gli attuali Galaxy S8 e S8+ di cui però ancora non si hanno immagini.