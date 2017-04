iPhone 8 con frame in acciaio inossidabile, scocca in vetro e fotocamera verticale

Bloomberg cita fonti anonime ma "vicine alle vicende" per confermare alcune delle caratteristiche tecniche su cui si fonderanno i prossimi iPhone. Gli ultimi prototipi al vaglio della società utilizzano un frame in acciaio inossidabile che mantiene in sede due lastre di vetro all'interno di un design perfettamente simmetrico. Si tratta di un form factor concettualmente simile a quello che la Mela lanciava nel 2010 con iPhone 4, che utilizzava gli stessi materiali.

La fonte conferma altre caratteristiche che sono state ampiamente discusse nelle ultime settimane, come la presenza di un display OLED che copre la superficie frontale quasi nella sua interezza. Si tratterà di un pannello flat, quindi senza evidenti curve ai lati, anche se i bordi del vetro saranno arrotondati fino a finire nel frame in acciaio senza soluzioni di continuità, in maniera simile con quanto avviene con gli attuali modelli venduti dalla società di Cupertino.

Secondo il nuovo report di Bloomberg almeno uno dei prototipi in fase di test da parte di Apple utilizza un sistema orientato verticalmente per la doppia fotocamera posteriore, che non sarà orizzontale come invece avviene con l'attuale iPhone 7 Plus. La compagnia sta inoltre decidendo se utilizzare la doppia fotocamera anche frontalmente, offrendo le caratteristiche aggiuntive della fotocamera principale di iPhone 7 Plus anche al modulo FaceTime per selfie e videochiamate.

Le due doppie fotocamere di iPhone 8 (chiamato dai rumor anche X o Edition) potrebbero integrare anche funzioni native per la realtà aumentata, e sarà forse questo il leitmotiv del nuovo dispositivo di Cupertino. Non è chiaro per Bloomberg se Apple riuscirà ad inserire il sensore d'impronte sotto il display dal momento che la sfida alla base di questa implementazione si sta mostrando estremamente difficile sul piano tecnico. I dubbi sulla feature rimangono parecchi.

Apple ha provato anche prototipi con retro "a goccia" come le prime versioni di iPhone, tuttavia pare che per il prossimo dispositivo premium verrà utilizzato un design più tradizionale con curve meno pronunciate per motivi di rese di produzione. I limiti nelle forniture attuali fanno pensare che il modello premium non sarà commercializzato prima di uno o due mesi dall'evento di presentazione che Apple terrà molto probabilmente nel mese di settembre.

Allo stesso evento Apple presenterà tre dispositivi: due iPhone 7S, uno standard e l'altro in versione Plus, molto simili agli attuali modelli, e uno con design rinnovato e cornici ridotte ai minimi termini. Tutti i modelli utilizzeranno un nuovo processore e iOS 11 già preinstallato al primo avvio.