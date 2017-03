iPhone 8, X o Pro: display OLED da 5,8 pollici nelle dimensioni di iPhone 7

Come nell'aria da parecchio tempo il 2017 sarà l'anno degli smartphone con cornici molto, molto ridotte. Il primo esempio è stato Xiaomi Mi Mix, precursore del nuovo trend stilistico, e il concetto è stato ripreso in chiave leggermente rivista sul nuovo LG G6, che abbiamo potuto apprezzare al Mobile World Congress 2017. A seguire ci saranno Galaxy S8, il cui display "Infinity" è ormai praticamente certo; e iPhone 8, anche se in quest'ultimo caso sono ancora presenti molti dubbi.

Galaxy S8 è stato infatti mostrato in foto e video e l'annuncio è ormai imminente, mentre per il melafonino sarà probabilmente necessario aspettare l'estate per avere prove più concrete. Dello smartphone di Apple è tornato a parlare Nikkei Asian Review, che ha confermato il rilascio da parte della compagnia di tre versioni diverse. La più esclusiva avrà, come ormai precisato da numerosi fonti, un display da 5,8 pollici con matrice OLED, le altre versioni il solito LCD IPS.

Nikkei si allinea alle indiscrezioni più accreditate delle altre fonti, laddove in precedenza sosteneva che il modello premium del nuovo iPhone avrebbe avuto una diagonale da 5 pollici: "L'iPhone in arrivo, che verrà lanciato il prossimo autunno, arriverà in tre configurazioni", scrive in un nuovo report. "Due con display a cristalli liquidi, e uno con display da 5,8 pollici con display OLED (organic light-emitting diode".

Si tratta di un consistente cambio di rotta da parte della pubblicazione giapponese, che lo scorso ottobre scriveva: "Apple ha deciso che tutti i modelli da 4,7, 5 e 5,5 pollici avranno un retro in vetro, abbandonando la scocca in metallo adottata dall'attuale generazione di iPhone. e Biel e Lens probabilmente forniranno tutte le componenti necessarie per le scocche dei nuovi iPhone del prosismo anno".

Il primo iPhone con display OLED avrà pertanto una diagonale da 5,8 pollici, secondo le voci più affidabili, e il rumor del modello da 5 pollici può essere ormai considerato come smentito. Tuttavia c'è un motivo per cui diverse fonti (e non solo Nikkei) sono state ingannate in tal senso. Secondo l'affidabile Kuo infatti il display dei nuovi modelli dovrebbe essere suddiviso in due parti, con la principale che avrà una superficie da 5,15 pollici.

La parte restante sarà invece occupata da una riga di tasti virtuali, per una superficie complessiva che sarà quindi di 5,8 pollici. A dare ragione ai rumor precedenti, o a quelli più recenti, sarà il marketing di Apple, dal momento che la compagnia potrebbe promuovere il nuovo smartphone sia definendolo con display da 5,1 pollici, che invece farlo come modello da 5,8 pollici. In ogni caso lo smartphone non avrà più l'iconico tasto Home, in virtù delle cornici ridotte.

Il nuovo modello premium, chiamatelo iPhone X o iPhone Pro, avrà un costo di listino superiore rispetto a tutti gli altri modelli: negli Stati Uniti potrebbe costare oltre 1.000 dollari, in Italia superare tranquillamente le 1.159 Euro dell'attuale versione top di gamma del modello Plus.