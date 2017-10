Problemi di persistenza delle immagini su Pixel 2 XL: Google indaga

Durante il fine settimana alcuni utenti già in possesso del nuovo Pixel 2 XL hanno iniziato a rilevare diversi problemi con il display. Oltre a quelli relativi ai colori smorti e alle texture con rumore quando impostato a bassi valori di luminosità, ci sono anche report che parlano di un effetto chiamato "burn-in", tipico di alcuni AMOLED: il primo ad averlo segnalato è stato Alex Dobie di Android Central, che ha già ricevuto il dispositivo per una review.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg — Alex Dobie (@alexdobie) 22 ottobre 2017

Il burn-in è l'effetto tipico di alcuni pannelli per cui le immagini visualizzate per lunghi periodi di tempo rimangono permanentemente impresse sullo stesso display anche quando non dovrebbero. Nello specifico, sembra che sul modello di Dobie i tasti di navigazione on-screen tipici di Android 8 Oreo siano visibili su tutte le schermate in cui nella loro posizione dovrebbe esserci uno sfondo grigio solido, e i tasti dovrebbero non essere visualizzati.

Al momento in cui scriviamo le informazioni note su questo specifico caso non sono parecchie ed esaustive, tuttavia se fosse davvero burn-in sarebbe decisamente grave visto che il dispositivo è stato provato solo per una settimana, quando il burn-in dovrebbe verificarsi dopo anni di utilizzo continuo. Se l'immagine "fantasma" non è permanente, quindi, ma solo impressa per qualche secondo, allora sarebbe un ben più comune caso di persistenza dell'immagine.

Google ha già dichiarato di essere al corrente del problema: "Stiamo attivamente indagando su questo report", ha detto mediante un portavoce. "Lo schermo di Pixel 2 XL è stato progettato con una avanzata tecnologia POLED con supporto della risoluzione QHD+ nativa, un ampio gamut colore e un rapporto di contrasto elevato per rendering con colori naturali e vividi. Imponiamo a tutti i nostri prodotti lunghe fasi di test qualitativi prima del lancio e durante la produzione".