OnePlus 5 in arrivo questa estate

OnePlus ha confermato in via esclusiva al network statunitense The Verge che il suo prossimo smartphone arriverà nel corso della prossima estate e si chiamerà OnePlus 5.

Quindi il nome del quinto smartphone prodotto dall’azienda seguirà l’ordine che cronologicamente gli spetta, infatti dopo le versioni 3 e 3T il numero 4 verrà saltato molto probabilmente per scaramanzia in quanto in Cina, terra natale della startup OnePlus, notoriamente viene considerato sfortunato.

Qualche giorno prima della conferma del nome ed uscita del nuovo flagship, Pete Lau, CEO di OnePlus, tramite un post sul noto social cinese Weibo incita i colleghi a lavorare instancabilmente per preparare una grande sorpresa:

"Indulge in labor without a break, just to make a big surprise" #NeverSettle".

Indiscrezioni che circolano nel web (ancora tutte da confermare) parlano della possibilità che OnePlus 5 possa puntare ad un display all-screen sulla falsa riga di quanto già sfoggiato da Galaxy S8. Inoltre, come già fatto in passato, potrebbe azzardare e stupire con valori di RAM e storage rispettivamente di 8GB e 256GB, caratteristiche sicuramente sopra le righe per l’utilizzo di tutti i giorni ma sicuramente che spiccherebbero sul mercato.

Passando a dati tecnici più “concreti”, visto anche quanto attualmente presente sul mercato, la batteria si potrebbe attestare intorno ai 3.600 mAh ovviamente abbinata alla proprietaria funzione di ricarica veloce Dash, mentre per quanto riguarda il processore sicuramente sfrutterà l’attuale top di gamma Qualcomm Snapdragon 835.