Nokia, in arrivo l'assistente virtuale per i nuovi smartphone. Nome in codice: Viki

Nokia è finalmente tornata nel mondo degli smartphone. Dopo le indiscrezioni sul suo ritorno con almeno 6-7 smartphone pronti da inserire sul mercato mobile durante l'arco di tutto il 2017, ecco che l'aziendaha anticipato tutti ufficializzando il primo smartphone della sua nuova era: il Nokia 6. Un dispositivo al momento destinato alla Cina ma che di certo non può passare inosservato proprio per il suo valore mediatico appunto del ritorno dell'azienda finlandese, sotto HMD Global, nel mercato degli smartphone dopo la cessione della propria divisione a Microsoft e la chiusura definitiva di qualche anno fa.

Il nuovo Nokia 6 segna certamente un primo passo e se da un punto di vista tecnico o di design lo smartphone non sembrerebbe distinguersi dalla massa è chiaro che in azienda si vuole tastare il terreno per il futuro con l'arrivo di device decisamente più performanti e dalle specifiche magari da top di gamma. Oltretutto, è notizia di poco fa, quella della registrazione da parte dell'azienda di un proprio marchio inerente funzionalità dei prossimi smartphone in arrivo.

Sì perché Nokia ha voluto assicurarsi la protezione del copyright di Viki, il nome in codice di un ipotetico assistente virtuale da inserire con ogni probabilità nei futuri dispositivi. La descrizione in fase di registrazione, infatti, non sembra lasciare alcun dubbio sulla natura di Viki, essendo stata posta come assistente virtuale per la creazione e il controllo di assistenti mobile e web. In pratica Viki non è altro che una concorrente di Siri, Alexa, Cortana nonché Google Assistant, tutti assistenti virtuali presenti in smartphone o anche in dispositivi per la casa pronti ad "assistere" gli utenti durante le attività quotidiane.

Chiaramente nessuna informazione giunge sulle caratteristiche di Viki. Con ogni probabilità il nuovo assistente di Nokia permetterà di interagire con le attività che solitamente vengono usate dall'utente in uno smartphone, quindi permetterà di avere notizie in tempo reale, magari postare un qualche "status" su Facebook o Twitter, magari rispondere vocalmente ad un messaggio o rispondere a domande. Gli assistenti virtuali sono ormai parte fondamentale degli smartphone e non solo e proprio il 2017 apertosi con il CES di Las Vegas sembra aver segnato proprio tale andamento con Alexa di Amazon presente in molti dispositivi presentati durante la manifestazione.