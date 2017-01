Nokia: in arrivo ben 7 nuovi smartphone Android durante il corso del 2017

Nokia sta veramente tornando e ormai il suo arrivo nel mondo degli smartphone è solo questione di mesi se non di settimane. Sì perché le indiscrezioni sull'arrivo di nuovi smartphone con il logo Nokia sono sempre più insistenti e ad oggi si confermano con un nuovo rumor proveniente da una fonte decisamente attendibile soprattutto per la pubblicazione di un'immagine che toglie praticamente ogni dubbio.

L'immagine, infatti, non è altro che una slide esternata durante una presentazione realizzata da Avaxx, distributore ufficiale di prodotti Nokia e Microsoft per tutto il territorio della Malesia. Proprio dalla slide è facilmente leggibile la volontà da parte di Nokia di distribuire durante il 2017 ben 7 dispositivi mobile. Oltretutto viene confermato l'arrivo del primo nuovo smartphone di Nokia che verrà distribuito nel corso del secondo trimestre di questo anno.

Indiscrezione decisamente importante visto che precedentemente si era parlato prima di soli due smartphone in arrivo con l'azienda finlandese mentre successivamente la gamma si era ampliata a 5 smartphone ed ora sembra che ci sia la possibilità che i dispositivi siano addirittura 7. Purtroppo dall'immagine e dunque dalla slide non è possibile capire che tipo di smartphone arriveranno e dunque nemmeno in quale fascia di prezzo o su che specifiche tecniche.

Gli analisti scommettono sulla possibilità che Nokia possa rientrare in corsa nel mondo degli smartphone addirittura posizionando due smartphone per ogni fascia di prezzo ossia, bassa, media e top con un prodotto magari dalle feature o dalle specifiche particolari. Tutto ancora da scoprire ma quello che ci si attende è sicuramente un ritorno in pieno stile Nokia con prodotti di ultima generazione, con Android e soprattutto con qualche particolarità che potrebbero fare la differenza.