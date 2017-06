I nuovi Google Pixel potrebbero arrivare con un retro completamente touch

I nuovi Pixel di Google potrebbero arrivare sul mercato con una novità quanto mai interessante soprattutto per l'interazione che la stessa potrebbe avere nei confronti degli utenti. Sì, perché secondo un brevetto presentato da Google all'ufficio americano, l'azienda di Mountain View potrebbe avere l'intenzione di porre nella parte posteriore del nuovo smartphone un pannello completamente touch che gli utenti potranno utilizzare per realizzare alcune attività. Chiaramente non una novità assoluta per il settore degli smartphone ma di certo una feature interessante che grazie ad una ottimizzazione del software Android potrebbe risultare quanto mai utile.

Il brevetto di Google mostra la presenza di un retro leggermente concavo che al tocco dell'utente possa permettere interazione soprattutto in base all'applicazione utilizzata. In questo modo ad esempio potremmo ottenere controlli per quanto riguarda la musica o magari per la galleria delle foto o ancora per scorrere una pagina di testo. Non solo perché la nuova parte touch potrebbe permettere anche la possibilità di disegnare lettere o numeri e quindi impostare degli input ad Android.

Palese che tale innovazione potrebbe rimanere anche nua semplice idea e non essere magari mai implementata nei nuovi Pixel. Certo è che di fondo non sembra essere poi così male soprattutto vista la presenza già negli attuali Pixel di un retro in vetro che dunque potrebbe essere sostituito con il nuovo pannello touch. Abbiamo visto proprio pochi giorni fa come le indiscrezioni sui nuovi device di Google propongano specifiche tecniche da top di gamma con la possibilità che venga impiegato anche un display completamente borderless sulla falsa riga degli attuali Galaxy S8 e S8+ di Samsung o del futuro iPhone 8 di Apple.