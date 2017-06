Google Pixel 2: ecco le specifiche tecniche dei nuovi Walleye e Taimen con misterioso riferimento ai Nexus

Negli ultimi mesi si fa un gran parlare dei nuovi Google Pixel di seconda generazione. Smartphone realizzati con la super visione di Google e che dallo scorso anno hanno preso il posto dei famosi Nexus, device con a bordo Android completamente stock e progettati dai più famosi produttori di smartphone come Samsung, LG ma anche HTC. In questo caso le indiscrezioni sulla nuova generazione parlano di nuovi device capaci di apportare non solo novità stilistiche e hardware ma anche e soprattutto novità in seno al produttore che li porrà in essere secondo le precise indicazioni dell'azienda di Mountain View.

In tal senso si parla di due smartphone, nome in codice Taimen e Walleye, che si differenzieranno non solo per le dimensioni ma anche per quello che riguarda il comparto tecnico. Da una parte si avrà Google Taimen che sarà caratterizzato da un display importante da ben 5.99 pollici con tecnologia OLED, risoluzione di 2K e soprattutto senza alcuna cornice. Un display completamente borderless dunque che con ogni probabilità sarà realizzato da LG che dunque torna a collaborare con Google per la prima volta con i Pixel. Altre specifiche del nuovo Google Taimen parlano della presenza di un processore Snapdragon 835, affiancato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

In molti si attendono un design non troppo diverso da quello della prima generazione dei Pixel, con un corpo completamente in alluminio e con l'ormai famosa parte in vetro nel posteriore che però potrebbe essere ridotta di molto nelle dimensioni. Per quanto concerne la multimedialità invece si parla di una fotocamera al posteriore a singolo sensore con flash LED.

Per il Google Walleye invece si parla di uno smartphone più piccolo con un display da 4.95 pollici a risoluzione Full HD e soprattutto senza la caratterizzazione borderless. In tal caso il device possederà comunque lo Snapdragon 835 come processore accompagnato da 4GB di RAM ma con la presenza di 64GB di memoria interna. In molti dichiarano l'assenza del jack da 3.5mm che verrà dunque sacrificato a vantaggio della micro USB Type-C di ultima generazione ma anche da un comparto audio con speaker stereo frontali di elevata qualità e potenza.

Interessante notare anche la misteriosa presenza nel codice di pre-produzione del più grande Google Taimen di riferimenti al sensore delle impronte digitali che viene denominato come "Nexus Imprint". In questo caso sappiamo bene come Google abbia abbandonato con l'ingresso dei Pixel, la famiglia dei Nexus, e dunque pare strano un riferimento del genere nel software di un Pixel di nuova generazione. Purtroppo nessuna informazione specifica e dunque non rimane che attendere qualche altra indiscrezione rubata su questo particolare nel corso delle prossime settimane che di certo non potranno non regalarci anche qualche immagine dei nuovi device "Made in Google".