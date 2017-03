Honor Note 9: eccolo in una prima immagine dal vivo

Un nuovo phablet è pronto ad arrivare sul mercato: parliamo del futuro Honor Note 9. L'immagine trapelata da pochi istanti in rete ha infatti permesso di constatarne il design e di avere conferma su di una componente hardware importante come la fotocamera posteriore che sarà composta da un doppio sensore. Un prodotto di cui purtroppo ancora non si conoscono le specifiche tecniche ma che prenderà il posto del fortunato Honor Note 8, phablet dal display importante.

L'azienda cinese aveva introdotto Honor Note 8 durante lo scorso mese di agosto cercando di catturare l'attenzione di quella parte di pubblico attenta agli smartphone importanti, dimensionalmente parlando. Dall'immagine è possibile capire come lo smartphone abbia mantenuto dimensioni elevate ma le indiscrezioni parlano dell'adozione di un display leggermente più piccolo che non dovrebbe raggiungere i 5.7 pollici permettendo però di adottare una risoluzione QuadHD per la migliore visione di contenuti e video.

Lo scatto rubato permette però di osservare con precisione la presenza sul posteriore del prodotto di una doppia fotocamera in linea con le scelte degli altri produttori. In questo caso non è possibile capire la risoluzione della stessa ma sembra possibile che in Honor si sia posizionato un doppio sensore da 12 megapixel che permetta di realizzare scatti anche monocromatici tipici di altri smartphone dell'azienda. Sembra possibile la presenza del nuovo processore proprietario di Huawei ossia il Kirin 960 che potrebbe facilmente essere affiancato da 6GB di RAM per una potenza di calcolo quanto mai importanti in tutti i contesti.

L'ampia dimensione dello smartphone avrebbe permesso, sempre secondo le indiscrezioni, anche il posizionamento di una batteria da ben 4.000 mAh che dunque grazie all'adozione dell'interfaccia grafica EMUI di Honor sempre ben ottimizzata e soprattutto basata su Android Nougat, potrebbe permettere autonomie record anche con usi intensi. Chiaramente nessuna informazione sul rilascio del phablet che però potrebbe essere presentato da Honor durante il suo prossimo evento in programma il 5 aprile.

Ricordiamo come l'attuale Honor Note 8 possegga un display da 6.6 pollici dalla risoluzione QuadHD e venga alimentato da un processore proprietario Kirin 955 Octa-Core e 4GB di RAM e diverse versioni in base alla memoria interna da 32/64/128 GB. Comparto multimediale di tutto rispetto con una fotocamera principale da 13 megapixel con OIS e possibilità di registrare video fino alla risoluzione di 1080p. Da non dimenticare anche la presenza di un sensore anteriore da 8 megapixel oltre alla classica connettività di ultima generazione. Questo sarà il phablet da cui Honor sarà partita per sviluppare il nuovo Note 9 in arrivo.