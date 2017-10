Google Pixel Buds, le cuffie con traduttore integrato (e Google Assistant)

Google ha ufficializzato il suo primo modello di cuffie: chiamate Google Pixel Buds, sono cuffie Bluetooth che fanno dell'integrazione di Google Assistant uno dei principali punti di forza.

L'azienda non ha diffuso dati tecnici riguardo le cuffie, ma ha parlato delle loro funzionalità - già in parte note grazie alle informazioni su Bisto. La cuffia destra è infatti sensibile al tocco e può eseguire diverse azioni; oltre a quelle più classiche (riproduci/ferma, avanti e indietro), le Pixel Buds integrano anche Google Assistant e, nel caso in cui siano accoppiate a un Pixel, Google Translate.

Chi ha letto Guida galattica per autostoppisti ricorderà il pesce Babele, un pesce in grado di tradurre istantaneamente qualunque lingua nella lingua desiderata. Le Pixel Buds sono una riproposizione del medesimo concetto, applicato con i limiti della tecnica attuale: le cuffie infatti permettono di tradurre molto rapidamente frasi in altre lingue.

È degno di nota il progresso fatto nello sviluppo di una tecnica di traduzione pressoché istantanea, che permette di avere più di quaranta lingue diverse tradotte molto velocemente e senza la necessità di passare per il testo.

La qualità della traduzione rimane un aspetto che dovrà essere valutato, viste le prestazioni non sempre eccellenti del servizio Translate di Google, ma la direzione è estremamente interessante e preannuncia lo sviluppo di traduzioni immediate in futuro.

Le Pixel Buds vengono vendute in una custodia che contiene una batteria da 620 mAh. Quando inserite nella custodia, la batteria da 120 mAh delle cuffie si ricarica in automatico. L'autonomia è stimata in 5 ore.

L'accoppiamento con gli smartphone con Android Marshmallow o superiori avviene automaticamente all'apertura della custodia, con una funzionalità chiamata "Fast Pair" che ricalca quella delle AirPods di Apple.

Non è prevista la commercializzazione delle Pixel Buds al di fuori di Stati Uniti e Canada, dove saranno vendute a 159$.