Galaxy X alle porte? Samsung pubblica per sbaglio la pagina di supporto

Si parla ormai da tempo di Galaxy X, ovvero dello smartphone ripiegabile che dovrebbe rappresentare la nuova evoluzione del mercato degli smartphone. Il dispositivo potrebbe essere in dirittura d'arrivo, e a confermarne l'esistenza sembra essere una pagina pubblicata per sbaglio sul sito coreano di supporto ufficiale Samsung. A settembre si era detto che il dispositivo verrà indicato con il codice SM-G888N0, e nelle scorse ore è stata scoperta la pagina di supporto ufficiale.

Come è possibile notare ancora al momento in cui scriviamo si tratta di un contenuto asettico, che non rivela le novità del dispositivo. Non è possibile leggere eventuali dettagli, né le specifiche tecniche dei componenti integrati, e non è apparso neanche un potenziale periodo per il lancio al pubblico. Negli scorsi mesi Samsung ha detto che lo smartphone ripiegabile arriverà nel 2018, e alla luce delle novità potrebbe trattarsi della prima metà del 2018.

Considerando che Galaxy S9 è atteso per febbraio o marzo, Galaxy X potrebbe arrivare ben prima del previsto. C'è già chi stima nel mese di dicembre o in quello di gennaio la possibile data del debutto dello smartphone ripiegabile, anche se al momento non ci sono stati segnali evidenti da parte del colosso coreano per il lancio di un nuovo dispositivo.

Samsung Galaxy X dovrebbe avere un design con due display, di cui solo una parte flessibile. Allo stadio attuale della tecnologia non tutta la componentistica elettronica può essere integrata nel particolare form factor, e Samsung potrebbe aver stabilito di collegare i due display con una cornice progettata adhoc. Lo smartphone ha già ottenuto le certificazioni per Bluetooth e WiFi, e se il suo debutto sarà nei prossimi mesi potrebbe ancora adottare lo Snapdragon 835.