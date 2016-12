Galaxy S8 sarà il primo prodotto Samsung ad utilizzare Viv

All'inizio di questo 2016 il colosso coreano Samsung ha acquistato Viv, un assistente vocale realizzato dagli stessi creatori di Siri con l'intento di sostituire il proprio S Voice con qualcosa di evidentemente più sofisticato.

Secondo quanto diffuso nel corso delle ultime ore, molto probabilmente sarà il prossimo Galaxy S8 il primo dispositivo che porterà in dote dalla nascite le features di Viv. Tutto questo nonostante il probabile dissenso da parte di mamma Google che si troverebbe, ovviamente, della concorrenza in casa.

In accordo con gli insider di SamMobile, Samsung potrebbe utilizzare BixBy, questo il nome che verrà probabilmente assegnato all'assistente vocale, in tutte le applicazioni preinstallate che troveremo a bordo del nuovo S8 le quali saranno inoltre tutte accomunate da un design molto simile. La barra di stato, inoltre, sarà sempre visibile, anche ad assistente vocale attivo, per permettere all'utente di poter comunque accedere alle notifiche.

BixBy quindi, sostituirà S Voice, offrendo un numero maggiore di funzioni e un'intelligenza artificiale migliorata, paragonabile a quanto disponibile attualmente su altre piattaforme.

Come già anticipato è ancora da chiarire quale sarà la reazione di Google che, sicuramente, vorrebbe portare il proprio Google Assistant sul altri dispositivi oltre che, come accade attualmente, sui propri Pixel e Pixel XL.

Ci resta comunque ancora parecchio tempo per raccogliere altri dettagli a proposito, Samsung sembra infatti essere determinata ad annunciare il proprio Galaxy S8 non prima del mese di Aprile, al contrario di quanto accaduto negli ultimi anni, nel corso dei quali la presentazione degli ultimi top di gamma era avvenuta all'interno del Mobile World Congress di Barcellona.