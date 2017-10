Ecco a voi Huawei Mate 10 Pro rivelato dal solito Evleaks

Torniamo a parlare di Huawei e in questo caso del nuovo Mate 10 che è in arrivo il prossimo 16 ottobre. Chi ne parla è il solito blogger Evleaks che grazie alle sue fonti segrete è riuscito a far vedere effettivamente come sarà il design del nuovo Huawei Mate 10 nella sua versione Pro ossia quella più "pompata" a livello hardware. Un prodotto che senza dubbio farà parlare di sé non appena verrà presentato ufficialmente ma che intanto possiamo osservare nella sua interezza ma soprattutto è possibile carpire nuove specifiche tecniche della doppia fotocamera che ricordiamo sarà realizzata sempre in collaborazione con Leica.

L'immagine del press render ci permette di vedere il nuovo Mate 10 Pro nelle tre diverse colorazione, blu, grigia e rame, che il blogger dichiara verranno ufficialmente immesse sul mercato. Il nuovo device dell'azienda possederà un display decisamente ampio ma non solo per le sue dimensioni ufficiali ma soprattutto perché sono state ridotte al massimo le cornici che permetteranno dunque di ottenere un device non troppo "ingombrante" ma comunque generoso nell'uso quotidiano.

Nessun pulsante nella parte anteriore vista la presenza del sensore delle impronte digitale nella parte posteriore al di sotto della doppia fotocamera. E proprio della doppia fotocamera si scoprono nuove informazioni visto che è possibile leggere l'apertura focale che raggiungerà addirittura il valore di f/1.6 e che dunque permetterà di avere in mano un device capace di ottenere elevate prestazioni fotografiche, almeno sulla carta.