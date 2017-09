Huawei Mate 10: dalla Cina spuntano i prezzi di vendita di tutte le versioni

Mancano ormai poche settimane all'evento mediatico di presentazione del nuovo Huawei Mate 10 e per questo continuano a susseguirsi le indiscrezioni inerenti proprio il nuovo smartphone che vedrà la luce in quel di Monaco di Baviera. Un phablet che di certo fortemente atteso per la sua importanza in termini tecnici ma anche e soprattutto per capire se Huawei è in grado di battere il forte monopolio di Samsung e la seconda posizione nelle vendite di Apple. Un prodotto che possederà un comparto hardware imponente con un nuovo processore, il Kirin 970, sviluppato per raggiungere nuovi risultati in termini di Intelligenza Artificiale. Ma se finora le indiscrezioni parlavano esclusivamente delle specifiche tecniche ecco che giungono dalla Cina novità per quanto concerne il prezzo che tutte le diverse versioni di Mate 10 potrebbero avere.

Partiamo innanzitutto con il ricordare effettivamente quali potrebbero essere le versioni del nuovo Mate 10. Huawei sembra voglia ampliare la gamma e voglia invogliare chiunque ad acquistare la nuova generazione visto che oltre al modello base sarà distribuito anche un modello Pro con specifiche tecniche da vero top di gamma, quindi un modello Lite con caratteristiche meno "pompate" e quindi con un prezzo anche meno importante ed infine l'azienda sembra non voglia abbandonare la serie Porsche Design che ha caratterizzato molti sui smartphone e dispositivi nelle ultime generazioni. Ecco dunque che potrebbero essere ben 4 le versioni presentate e tutte con specifiche ma anche design leggermente diversi.

Dunque andando in ordine i nuovi Mate 10 possederanno questi prezzi in Cina:

Huawei Mate 10

Versione da 4GB di RAM e 64 GB di memoria interna ad un prezzo di 4.299 yuan ossia circa 547€

Versione da 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna ad un prezzo di 4.899 yuan ossia circa 624€

Versione da 6GB di RAM e /256 GB di memoria interna ad un prezzo di 5.599 yuan ossia circa 713€

Huawei Mate 10 Lite

Versione da 4GB di RAM e 32 GB di memoria interna ad un prezzo di 2.749 yuan ossia circa 350€

Huawei Mate 10 Pro

Versione da 6GB di RAM e 64 GB di memoria interna ad un prezzo di 5.499 yuan ossia circa 700€

Versione da 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna ad un prezzo di 6.199 yuan ossia circa 789€

Versione da 6GB di RAM e 256 GB di memoria interna ad un prezzo di 6.899 yuan ossia circa 879€

Huawei Mate 10 Porsche Design

Versione da 8GB di RAM e 256 GB di memoria interna ad un prezzo di 7.499 yuan ossia circa 955€

Quello che possiamo notare innanzitutto è un aumento dei prezzi in generale rispetto a quanto visto lo scorso anno con il Mate 9. Prezzi aumentati in Cina chiaramente che però con ogni probabilità probabilmente ritroveremo aumentati anche nel nostro paese anche se ancora ad oggi non ci sono indiscrezioni in merito. Di fatto il Porsche Design si mantiene lo smartphone di elite che viene realizzato da Huawei per una cerchia di utenti che vogliono ottenere il massimo da proprio smartphone non tralasciando però anche un certo stile nel design.

Le specifiche dei vari phablet non sono ancora note ma alcune caratteristiche invece sembrano essere ormai una certezza. Parliamo del comparto fotografico dei nuovi Mate 10 che vedrà ancora una volta la collaborazione con Leica la quale ha consigliato l'azienda per migliorare le prestazioni del doppio sensore posteriore che dovrebbe funzionare come sempre con un sensore RGB ed un altro invece Monocromatico uno da 12MP e l'altro da 20MP entrambi stabilizzati. Sarà interessante capire cosa Huawei toglierà alle versioni Lite e cosa invece "donerà" a quelle Pro e Porsche Design oltre a possibili differenze estetiche.