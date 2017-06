Come guadagnare 80 mila dollari al mese sfruttando App Store, i suoi banner e le ricerche

In breve anticipo rispetto alla WWDC 2017 Apple ha annunciato di aver pagato agli sviluppatori un complessivo di 70 miliardi di dollari grazie alla loro sottoscrizione al programma Developer di App Store, con 21 miliardi elargiti solo nello scorso anno. Un nuovo post di Johnny Lin su Medium, tuttavia, sottolinea come non tutti i 70 miliardi potrebbero essere frutto di acquisti legittimi.

Alcuni sviluppatori, secondo il giornalista di Medium, sfruttano il sistema di acquisti in-app di Apple e il sistema di ricerche di App Store, per spingere gli utenti alla sottoscrizione di servizi illegali. Fra gli esempi più evidenti di servizi illeciti, sia secondo le linee guida proprietarie di App Store che in generale, scanner di virus, generatori di password, applicazioni per VPN: "Ho controllato la lista nella categoria Produttività e ho visto applicazioni di compagnie note come Dropbox, Evernote e Microsoft", scrive Medium. "Ma in decima posizione c'era un'app chiamata Mobile Protection: Clean & Security VPN".

Questa applicazione prometteva la scansione completa di virus e malware sul proprio iPhone, una pratica non solo non concessa sullo store virtuale di applicazioni per i dispositivi della Mela, ma anche impossibile. Le app di terze parti sono racchiuse in una sandbox e nessuna può accedere ai contenuti di sistema o delle altre app, se non sfruttando le API ben specifiche rilasciate da Apple agli sviluppatori. In ogni caso, nessuna app può scansionare il sistema per la ricerca di virus, con la promessa di "Mobile Protection" che non è altro che un tentativo di frode, soprattutto perché richiede un abbonamento del costo di 99,99 dollari della durata di 7 giorni.

Secondo quanto riporta Sensor Tower, l'applicazione consente allo sviluppatore di fatturare circa 80 mila dollari al mese, nonostante non offra alcun servizio tangibile all'utente e solo spingendo l'utente a sottoscrivere un salatissimo abbonamento. Su App Store ci sono anche altri sviluppatori che cercano di manipolare App Store, spingendo le proprie app nelle posizioni prioritarie delle ricerche sfruttando i meccanismi concessi dai banner nelle ricerche. Al momento pare che Apple non abbia un sistema di filtraggio o di approvazione per questi contenuti, consentendo ingenuamente agli sviluppatori meno onesti di abusarne per i propri scopi.

"Gli scammer stanno abusando del nuovo e relativamente immaturo programma App Store Search Ads", scrive la fonte. "Sfruttano il fatto che non c'è alcun filtro o processo di approvazione per le pubblicità, e queste pubblicità sembrano quasi del tutto indistinguibili dai risultati reali delle ricerche, con alcuni banner che portano il risultato specifico nella prima pagina". In questo modo il giornalista ha scoperto Protection for iPhone di Byte Labs, particolarmente comune sullo store americano e nella lista delle app che guadagnano di più. Questo, secondo la fonte, non succede solo con le app di sicurezza, finte su iPhone e iPad, ma anche sfruttando altri criteri di ricerca.

Gli sviluppatori che propongono app fraudolente promettono su App Store app spesso gratuite ma con acquisti in-app di un certo peso, offrendo principalmente protezione da virus e gestionali di password, e racimolando secondo i dati delle società di analisi cifre pari a quasi 1 milione di dollari l'anno. Si tratta di una cifra enorme per un'app la cui frode è facilmente intuibile, ma nel caso di Mobile Protection è sufficiente truffare solo 200 persone in tutto il mondo per ottenere quel fatturato. Su iOS 11 la situazione dovrebbe migliorare grazie ad un aggiornamento nel sistema di Ads, ma la nuova versione non è ancora attiva sulla beta attualmente disponibile.