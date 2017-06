App Store: oltre 70 miliardi di dollari guadagnati dagli sviluppatori

L'App Store è un pozzo d'oro stando a quanto dichiarato ufficialmente da Apple. La comunità degli sviluppatori per iOS è riuscita a guadagnare oltre 70 miliardi di dollari da quando lo store di Cupertino è in vita, ossia dal 2008. Una cifra incredibile che permette di confermare come il negozio virtuale per le applicazioni di Apple sia senza alcun dubbio il più redditizio e dove i download continuano ad aumentare con guadagni sempre maggiori per chi lavora con le applicazioni per iPhone e iPad.

“Ovunque nel mondo le persone apprezzano le app e i nostri clienti le scaricano in quantità record", ha affermato Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. "Settanta miliardi di dollari guadagnati dagli sviluppatori è semplicemente una cifra incredibile. Siamo ammirati dalla quantità di nuove app eccezionali che i nostri sviluppatori continuano a creare e non vedo l'ora di accoglierli nuovamente la settimana prossima, alla nostra conferenza mondiale degli sviluppatori."

Apple spiega come i clienti riescano proprio grazie alle novità e alla gestione di App Store a sperimentare o scoprire ogni giorno nuove applicazioni che possono rendere più produttiva la giornata lavorativa o magari permettere di rilassarsi la sera giocando con qualche nuovo rompicapo. Molteplici sono i successi di applicazioni come Pokémon GO e Super Mario Run o altri lanci incredibili come CancerAid, SPACE di THIX, Zone for Training with Exercise Intensity, Vanido, Ace Tennis e Havenly, solo per nominarmi alcuni.

Gli sviluppatori dell'App Store creano ogni sorta di applicazione cercando di migliorare la vita degli utenti che spesso cercano applicativi utili per la loro quotidianità. In questo caso molteplici sono le categorie che vengono riempite di applicazioni come ‘Giochi' e 'Intrattenimento' che risultano secondo gli ultimi dati tra le categorie più redditizie. In aumento graduale invece le applicazioni presenti nella categoria ’Stili e tendenze', come anche quelle di 'Salute e Benessere' che addirittura hanno registrato una crescita superiore al 70% nell'ultimo anno. Per quanto riguarda invece la categoria con la maggiore crescita, con un tasso di quasi il 90%, è quella della 'Foto e video' sintomo che gli utenti cercano di utilizzare sempre più i propri smartphone per scattare foto nei propri viaggi e modificarle poi per condividerle sui social.

Inutile girarci intorno, Apple ha rivoluzionato la tecnologia personale con l'introduzione del Macintosh nel 1984. Ancora oggi l'azienda di Cupertino è all’avanguardia nel mondo per l'innovazione con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV e proprio con queste gli utenti possono ottenere sempre quattro piattaforme software con esperienza fluida e continua su tutti i dispositivi. Un successo che sembra non finire mai anzi in continua crescita.