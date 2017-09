Bill Gates abbandona Windows Phone. Ammette di usare un Samsung Galaxy S8 personalizzato

Il capitano di una nave solitamente è l'ultimo ad abbandonarla nel caso di un affondamento. Ecco che la notizia che il fondatore di Microsoft, Bill Gates, utilizzi ormai uno smartphone Android e non più Windows Phone suona proprio come l'abbandono della nave che ormai non sembra potersi più riprendere. Un epilogo già segnato con un sistema operativo che non ha mai realmente trovato la giusta strada negli ultimi anni sopravanzato dai successi di iOS e di Android che per certi versi propongono maggiori spiragli agli sviluppatori come anche agli utenti. E' sempre difficile dire addio ad una realtà importante come quella di Windows Phone ma sembra che anche dalla direzione non ci sia poi così tanto interesse nel riportare ai fasti il sistema operativo.

La notizia del giorno dunque è l'ammissione da parte di Bill Gates dell'abbandono del proprio sistema operativo per gli smartphone. Durante un'intervista da parte di Fox News al fondatore di Microsoft si scopre come lo stesso utilizzi non un iPhone, che dunque rimane ancora l'acerrima nemica, ma un Android con la maggior parte dei servizi Microsoft. Secondo i ben informati sembra che la scelta di Gates sia ricaduta su di un Samsung Galaxy S8 nella versione personalizzata proprio dalla sua azienda e che si può trovare nei negozi di Microsoft. In questo caso l'ammissione è una specie di resa che delinea come Windows Phone sia purtroppo solo un ricordo e che non si possa competere con gli altri con la struttura del sistema odierna.

Gates è senza dubbio ancora oggi il volto dell'azienda seppure non più CEO della stessa e dunque la notizia potrebbe di certo non rendere facile la vita per il rilancio del sistema operativo che abbiamo visto essere stato già predetto da Satya Nadella e che sembra voler rilanciare con un aspetto più simile a quanto visto con l'attuale Windows 10 rendendo il tutto molto più omogeneo per gli utenti. Gli ultimi dati sul market share di certo non fanno che annientare la presenza di Microsoft sul mercato mobile con una percentuale di smartphone che ha addirittura raggiunto lo 0.81% e che deve battagliare con realtà come quella di Android che raggiunge il 64.76%.