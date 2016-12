Ancora problemi per i nuovi Google Pixel, almeno in base a quanto riportano da alcune settimane decine di possessori dei nuovi smartphone di Big G, i primi prodotti in prima persona dal colosso delle ricerche americano. Dopo alcune lamentele espresse dai primi utenti sulla fotocamera principale del dispositivo, arrivano nuove lamentele su problemi che sembrano apparentemente più gravi. Gli utenti stanno riportando infatti freeze del software casuali che rendono i dispositivi inutilizzabili, anche per alcuni minuti.

I freeze si manifesterebbero in maniera imprevedibile e possono durare da pochi secondi, nella migliore delle ipotesi, a parecchi minuti. La problematica è stata già lungamente discussa sui forum ufficiali della famiglia Pixel, con i primi casi riportati nei primi giorni di novembre: "Il mio smartphone continua a bloccarsi e non posso fare nulla quando si manifesta il problema", scriveva all'epoca un utente. "E non ottengo nessuna risposta da alcun tasto per almeno un minuto".

Per alcuni utenti la soluzione al problema è stata decisamente banale. Questi hanno scoperto infatti che il freeze veniva causato da un'app di terze parti chiamata Live360 Family Locator e disinstallandola il blocco non si palesava più. Non tutti gli utenti sono però riusciti a risolvere i freeze in questo modo, ed alcuni di loro hanno sofferto i blocchi anche senza aver mai installato l'app. Ad oggi manca una vera soluzione definitiva dal momento che il motivo reale del freeze non è ancora stato scoperto o ufficializzato.

Non sembrerebbe aiutare nemmeno cancellare la cache o ripristinare le condizioni di fabbrica del dispositivo. C'è una forte possibilità che i blocchi non siano causati da bug di natura software, ma da problemi di produzione non ancora meglio identificati, questo almeno in base ad uno dei commenti pubblicati sul forum da un utente che ha contattato il servizio d'assistenza di Google.

"Il ragazzo con cui ho parlato mi ha indicato che alcuni Pixel hanno un problema hardware, quindi mandare lo smartphone in assistenza è l'unico modo per aggirare il problema. Ha anche ammesso che alcuni hanno già ricevuto delle unità di sostituzione riscontrando nuovamente il problema, una situazione spiacevole che può succedere anche se con possibilità remote. In breve, Google non sa ancora cosa causa il freeze sui nostri smartphone".