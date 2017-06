Western Digital My Passport fino a 4 TB in offerta a prezzo scontato solo su ePRICE

Solo per pochi giorni sul portale di vendite online ePRICE, vengono scontate le unità portatili My Passport della Western Digital. Sono unità pensate per archiviare le immense quantità di foto, video e musica che si desidera conservare. Questo dispositivo si distingue dagli altri prodotti di questa categoria soprattutto per il proprio design elegante ma anche per le dimensioni davvero esigue visto che lo stesso sta perfettamente nel palmo della mano. Un vantaggio non da poco per portare con facilità i contenuti preziosi ovunque. Su ePRICE vengono scontate tutte e quattro le versioni di My Passport che si distinguono solamente per la diversa capacità che posseggono con soluzione da 1TB, 2TB, 3TB e 4TB. Per comprarle basta cliccare qui su ePRICE.

WESTERN DIGITAL My Passport fino a 4TB a partire da € 69,99 possono essere acquistato su ePrice. Per farlo clicca qui

L'unità portatile My Passport possiede un "look" decisamente singolare che somiglia ad un semplice rettangolo suddiviso fondamentalmente in due parti: una lucida e liscia nella parte superiore, e una striata, ondulata e ruvida in quella inferiore. Si tratta di un hard disk esterno, ma anche di un oggetto che ha in un certo senso del carattere e sicuramente risulta bello da vedere. A livello tecnico il device permette di eseguire il backup automatico di foto, video, musica e documenti dal proprio sistema quale PC o portatile all'unità My Passport con il software WD Backup incluso. Configurarlo è semplice e si impiega davvero pochi minuti oltretutto l'utente potrà impostare l'ora e la frequenza di backup e il My Passport farà tutto da solo.

Presente la crittografia hardware AES a 256 bit e il software WD Security che permettono di mantenere i contenuti privati al sicuro. E' possibile aggiungere facilmente un messaggio con i propri dati di contatto che apparirà quando viene richiesta la password, in caso di smarrimento dell'unità My Passport. Da non sottovalutare che WD crea unità seguendo severi criteri di durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo. Inoltre dota la fidata unità My Passport di una garanzia limitata di tre anni.

L'offerta prevede quattro diverse configurazioni che risultano identiche tra di loro per design e colore, il nero, ma che si differenziano per capacità. Ecco dunque che sarà possibile acquistare su ePRICE:

Per ulteriori informazioni in merito a WESTERN DIGITAL Hard Disk My Passport direttamente alla pagina di ePRICE.