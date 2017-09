Nuove indiscrezioni su GeForce GTX 1070Ti, l'anti Vega RX 56 di NVIDIA

Nuove indiscrezioni emergono online sulla scheda GeForce GTX 1070Ti, modello del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi con questa notizia. Si tratterebbe di una scheda posizionata, come il nome lascia facilmente intendere, a metà strada tra GeForce GTX 1080 e GeForce GTX 1070 con l'intento di offrire una proposta maggiormente competitiva nel confronto con la scheda AMD Radeon RX Vega 56. Nuovi dettagli sono apparsi online grazie al sito cinese Mydrivers, a questo indirizzo.

Le caratteristiche tecniche di questa scheda vedono l'utilizzo di GPU GP104, nella quale sarebbe disabilitato solo 1 dei 20 streming multiprocessor integrati: la risultante è un numero di CUDA cores pari a 2.432, inferiore di soli 128 rispetto a quelli della scheda GeForce GTX 1080. A titolo di confronto ricordiamo che la scheda GeForce GTX 1070 ha 1.920 CUDA cores attivi.

La frequenza di clock della GPU sarebbe pari a 1.607 MHz per il dato di base clock, con un valore di boost clock pari a 1.683 MHz. Nulla cambia in termini di frequenza di clock della memoria, sempre di tipo GDDR5 a 8 GHz di clock effettivo. In questo caso NVIDIA riproporrebbe le stesse specifiche della scheda GeForce GTX 1070, lasciando al modello GeForce GTX 1080 l'utilizzo di memoria GDDR5X.

Il TDP indicato per questa scheda è di 180 Watt, lo stesso dato di riferimento della scheda GeForce GTX 1080. Debutto previsto entro il 10 novembre 2017, ma una data specifica non è stata ancora indicata, con un prezzo retail suggerito ai rivenditori inferiore del 12,5% rispetto a quello delle schede GeForce GTX 1080. presumibile che NVIDIA possa puntare su un design con scheda Founders Edition come per le altre soluzioni della famiglia, lasciando ai partner la possibilità di sviluppare proprie schede con design custom.