GeForce GT 1030: la entry level di NVIDIA a inizio Maggio

Abbiamo segnalato, con questa notizia, alcune indiscrezioni che indicano come vicino il debutto di una nuova scheda video NVIDIA della famiglia GeForce posizionata nel segmento entry level del mercato. Si tratta della soluzione GeForce GT 1030, chiamata nelle intenzioni di NVIDIA e dei partner AIB a contrastare la nuova scheda Radeon RX 550 che AMD ha annunciato la scorsa settimana.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli su questa scheda, indicati dal sito Wccftech a questo indirizzo, per la quale sono riportati 512 CUDA cores integrati nella GPU in abbinamento a una dotazione di memoria video onboard che può essere pari a 2 oppure 4 Gbytes a seconda delle scelte dei partner AIB.

Stupisce l'indicazione del TDP di questo prodotto, che dovrebbe essere limitato a soli 35 Watt, per un prezzo che non è stato definito ma dovrebbe essere prossimo agli 80 dollari, tasse escluse, nel mercato nord americano. Una scheda quindi adatta a chi ricerca un upgrade partendo da una GPU integrata nel processore, senza però la pretesa di poter pilotare in mood fluido risoluzioni molto elevate e utilizzando i titoli 3D più recenti.

Per prodotti di questo tipo esiste un mercato molto ricco numericamente, composto da giocatori che usano titoli molto seguiti come quelli di E-Sport ma che per le loro caratteristiche non richiedono un sottosistema video particolarmente potente. Il debutto ufficiale, secondo la fonte, è atteso per il prossimo 8 maggio con un livello prestazionale che dovrebbe replicare quello delle schede GeForce GTX 750Ti di precedente generazione se non risultare superiore.

Con il debutto delle schede Radeon RX 500 AMD ha meglio posizionato la propria offerta di schede video dal segmento di prezzo attorno a 250-300€ a scendere, sino a occupare con Radeon RX 550 un livello di costo interessante in termini di volume di vendita complessivo. Questo ha portato NVIDIA a reagire, con l'atteso debutto della scheda GeForce GT 1030 che rappresenterà la soluzione d'ingresso nella famiglia di schede basate su architettura Pascal. Sempre nel corso del secondo trimestre 2017 vedremo al debutto le prime schede video della famiglia Vega, prodotti destinati al segmento di fascia alta del mercato che andranno a scontrarsi con le soluzioni NVIDIA GeForce GTX dalle schede 1070 a salire.