NVIDIA prepara GeForce GT 1030, l'anti Radeon RX 550

Con il debutto delle schede video della famiglia Radeon RX 500 AMD ha presentato sia versioni che vanno a prendere il posto di schede della serie Radeon RX 400 già in vendita da tempo, sia una nuova proposta di fascia entry level. Parliamo della scheda Radeon RX 550, modello che riprende le specifiche della soluzione Radeon RX 560 con una lieve semplificazione così da poter venir proposta ad un livello di prezzo maggiormente aggressivo.

Una reazione da parte di NVIDIA, secondo quanto anticipato dal sito Expreview, non dovrebbe in ogni caso tardare: l'azienda americana sarebbe infatti al lavoro sulla scheda GeForce GT 1030, modello posizionato sotto le schede GeForce GTX 1050Ti e GeForce GTX 1050.

Non è al momento ben chiaro quale GPU verrà utilizzata per questa scheda video. Le opzioni sono tra il chip GP107, modello che NVIDIA adotta già per le schede GeForce GTX 1050Ti e GeForce GTX 1050, oppure per una nuova GPU indicata con il nome in codice di GP108. In entrambi i casi l'architettura alla base sarà ovviamente quella Pascal, con un numero di CUDA cores presumibilmente pari a 512. Il quantitativo di memoria onboard potrebbe essere pari a 1 oppure 2 Gbytes, con bus a 64bit di ampiezza e tecnologia di memoria che potrebbe essere quella GDDR5 oppure in alternativa anche quella DDR3.

Vedremo nel corso delle prossime settimane se NVIDIA renderà disponibili schede di questo tipo, e con quali specifiche tecniche. Ci sono da attendersi anche declinazioni di queste schede destinate all'utilizzo in sistemi notebook di fascia entry level e media, con specifiche che dovrebbero riprendere quelle delle schede desktop con livelli di consumo particolarmente contenuti.