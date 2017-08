Con i nuovi driver Titan Xp veloce anche con le applicazioni professionali

Annuncio interessante quello di NVIDIA, che con un aggiornamento driver ha esteso le potenzialità della scheda video Titan Xpcon applicazioni professionali. NVIDIA dichiara un incremento di 3 volte delle prestazioni velocistiche di questa scheda in abbinamento ad applicazioni di taglio professionale coma Maya.

E' presumibile che NVIDIA sia giunta a questo risultato implementando nei driver per la scheda Titan Xp le ottimizzazioni sviluppate, a parità di GPU, per le proposte della famiglia Quadro: l'azienda non ha però fornito specifici dettagli se non confermare l'aumento delle prestazioni con questa classe di applicazioni semplicemente via aggiornamento dei driver.

Lo stesso tipo di ottimizzazioni viene implementato anche con le schede Titan X, sempre basate su GPU GP102 della famiglia Pascal ma caratterizzate da prestazioni velocistiche leggermente più basse a motivo dell'inferiore numero di CUDA cores integrati e della bandwidth della memoria video più contenuta.

La scheda Titan Xp è dotata di GPU GP102 in versione con 3.840 CUDA cores, abbinati a 12 Gbytes di memoria video. Si tratta di una scheda con specifiche tecniche leggermente superiori a quelle della scheda NVIDIA GeForce GTX 1080Ti Founders Edition, nonché al momento attuale la più veloce tra le proposte NVIDIA destinate ai videogiocatori.

L'aggiornamento driver e le migliorie prestazionali con applicazioni professionali appaiono essere una vera e propria contromossa di NVIDIA all'annuncio di AMD delle schede video Radeon Pro Vega Frontier Edition, soluzioni basate sulla GPU Vega che si posizionano nel mercato ad un listino simile a quello della proposta Titan Xp e che sono indirizzate all'utenza professionale. NVIDIA ha in questo settore una quota di mercato dominante ed è evidente come voglia continuare a mantenere tale posizione, anche espandendo via driver gli ambiti di utilizzo di schede destinate ai videogiochi verso il mondo della grafica professionale.