MSI Z270 Gaming M6 AC: Wi-Fi e LED si abbinano

Negli ultimi 10 giorni il mercato delle CPU e delle schede madri è stato caratterizzato da una lunga sequenza di annunci legata al debutto ufficiale dei primi processori AMD della famiglia Ryzen 7, con vari modelli di schede madri socket AM4 presentate dai partner produttori di motherboard. MSI prova a invertire la tendenza annunciato una nuova scheda madre per processori Intel Core della famiglia Kaby Lake, modello Z270 Gaming M6 AC.

Basata su formato ATX standard, questa scheda si posiziona nel segmento di fascia più alta del mercato ed è destinata all'abbinamento con processori Core di potenza più elevata. Il design è standard, con riferimento alle più recenti proposte dell'azienda taiwanese: troviamo infatti 3 slot PCI Express 16x meccanici, i primi due dei quali collegati al controller integrato nel processore e pensati per l'utilizzo con schede video. Il terzo slot è gestito dal controller PCI Express del chipset Intel Z270, capace per questo motivo di segnale 4x elettrico quale massimo.

I due slot PCI Express per schede video e gli slot memoria per moduli DDR4 sono rinforzati da una struttura metallica, che MSI indica con il nome di "Steel Armor" e che nelle intenzioni dell'azienda permette di evitare danneggiamenti nel lungo periodo con il processo di inserimento e rimozione delle periferiche.

Non manca supporto alla connettività Wi-Fi, integrata non onboard ma su una scheda PCI Express fornita in dotazione: in questo modo si semplifica il design della scheda permettendo di integrare tale funzionalità solo se l'utente lo desidera. Onboard non manca ovviamente una connessione ethernet Gigabit, abbinata a controller Killer E2500 come sempre più spesso avviene per i modelli destinati ai videogiocatori; dal pannello posteriore sono inoltre accessibili le porte USB, con interfaccia 3.0 e 3.1 anche di tipo Type-C. MSI offre con questa scheda anche una striscia di LED RGB in dotazione sviluppata da Phanteks, che può venir collegata alla scheda madre e gestita in modo combinato con i LED presenti su quest'ultima grazie alla funzionalità Mystic Light.

Al momento attuale MSI non ha ancora reso disponibile un prezzo ufficiale sul mercato italiano per questa scheda; alla luce delle specifiche dovrebbe essere indicativamente a cavallo tra quelli delle schede Z270 Gaming M5 e Z270 Gaming M7. Fatta eccezione per alcune caratteristiche accessorie la scheda Z270 Gaming M6 AC vanta una costruzione del PCB che è di fatto speculare a quella del modello Gaming M5, con la scheda Gaming M7 che è invece ben differente per alcuni componenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del produttore a questo indirizzo.