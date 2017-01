Con Aorus Gigabyte punta ai gamers quale alternativa a MSI e Asus

La competizione tra i produttori di schede madri taiwanesi passa anche attraverso la creazione di nuove linee prodotto, attraverso le quali promuovere in modo più efficiente e diretto le proprie soluzioni ai clienti.

MSI ha adottato da alcuni anni a questa parte un radicale cambiamento del proprio branding, impostato completamente sull'ambito gaming tanto per le proposte componenti per PC (schede madri e schede video) quanto per i sistemi desktop e notebook completi. Asus da tempo propone serie differenti, con i marchi Strix e ROG (Republic of Gamers) che spiccano quali quelli più noti tra gli appassionati.

Gigabyte ha scelto la strada di promuovere la propria gamma di soluzioni per utenti enthusiast attraverso il marchio Aorus. Questo brand viene utilizzato dall'azienda taiwanese sia per alcune schede di schede madri, come per alcuni modelli di schede video: si tratta di soluzioni specificamente indicate agli appassionati di videogiochi e a coloro che vogliono potersi permettere di intervenire nel tweaking e nell'overclock del sistema.

Non mancano inoltre proposte della gamma Aorus anche per quanto riguarda il settore dei notebook gaming, ambito nel quale l'azienda taiwanese sta lavorando per riguadagnare terreno rispetto alle concorrenti MSI e Asus. Di queste proposte abbiamo parlato direttamente dal CES di Las Vegas con questa notizia.

E' evidente come la contrapposizione tra queste aziende stia andando sempre più verso l'utilizzo di marchi specifici che vengono proposti a particolari gruppi di clienti. Gigabyte, con il marchio Aorus, e Asus, con quelli ROG e Strix, abbinano un posizionamento verso gli utenti appassionati di videogiochi che si abbina anche a linee di prodotti più classiche e tradizionali. Diverso approccio è invece quello di MSI, che si rivolge in modo diretto con tutta la gamma di prodotti ai videogiocatori.