Da MS-DOS 3.10 a Windows 10: 36 anni di SO Microsoft in un solo video

36 anni di sistemi operativi Microsoft in un solo video della durata inferiore a 10 minuti. L'impresa è stata realizzata dallo youtuber Andrew Tait, noto anche come TheRasteri, sulla base del video Chain of Fools del 2011. La nuova variante implementa anche i sistemi operativi che allora non c'erano, insieme a nuovi piccoli esperimenti. Per il video originale Tait aveva impiegato circa tre giorni, ed è probabile che per questo nuovo tentativo le operazioni abbiano richiesto più tempo.

Il primo sistema operativo che appare nel video è MS DOS 3.10, che non era neanche disponibile nel canale di rivendita al pubblico ma veniva preinstallato sui sistemi già assemblati. Per realizzare il video l'utente ha utilizzato VirtualBox, in modo da riuscire ad installare da zero ogni sistema operativo Microsoft. Nel video si trovano anche parecchie chicche che hanno fatto parte della gioventù di molti di noi, come Paintbrush di ZSoft o l'iconico suono di avvio di Windows 3.1. Difficile trasmettere quello che un video come questo può significare dal momento che le sensazioni cambiano da utente ad utente: in molti probabilmente vedranno solo un'accozzaglia di vecchie interfacce utente passare una dopo l'altra, ma altri probabilmente si vedranno passare di fronte la loro intera infanzia, almeno dal punto di vista informatico, nella durata di poco meno di 10 minuti.