Telegram, le chiamate vocali sono possibili secondo il CEO Pavel Durov

Telegram, il servizio di messaggistica istantanea basato sul cloud, è divenuto nel corso della sua esistenza il principale concorrente di WhatsApp Messenger. Le sue particolarità, come la possibilità di utilizzare e personalizzare stickers da inviare nelle chat, la predisposizione alla sicurezza in fase di utilizzo, la volontà di renderlo molto performante anche su smartphone obsoleti, ma soprattutto la velocità di aggiornamenti dell'intera piattaforma non fanno che far aumentare l'appetibilità del sistema anche agli utenti da sempre legati al Re dei messaggi via internet.

Se Telegram ha visto non ultimo l'aggiornamento che ha permesso l'introduzione della prima versione Desktop, presente sì da tempo ma che da ora in poi sarà stabile e finalizzata, il futuro dell'applicazione potrebbe vedere novità decisamente importanti come le chiamate vocali. Sì perché stando ad alcuni tweet tra il CEO, Pavel Durov, e un utente è giunta la conferma che gli sviluppatori di Telegram potrebbero ben presto permettere le chiamate via Web proprio tramite l'applicazione.

L'utente pone due domande dirette al CEO di Telegram, chiedendo appunto se arriveranno le chiamate vocali in app e se sarà possibile in futuro cambiare il tema dell'applicazione su smartphone come appena introdotto per quella su Desktop. La risposta stringata del patron di Telegram sembra proprio andare verso una direzione. Il suo "We will" conferma la volontà da parte dell'azienda di realizzare una sorta di chiamate vocali da realizzarsi direttamente all'interno dell'applicazione come anche la possibilità di modificare il tema della stessa nella sua versione su smartphone. Nessuna tempistica dichiarata apertamente ma sappiamo bene come gli sviluppatori di Telegram siano capaci di rendere possibili feature in breve tempo e non come avvenuto spesso con gli altri concorrenti, WhatsApp soprattutto.

Telegram vuole cercare di conquistare ancora più fette di mercato nel difficile campo della messaggistica di nuova generazione. Gli SMS sono ormai un ricordo e gli utenti sono sempre più connessi ad internet e con essi anche i piani degli operatori sono sempre più finalizzati a rendere possibile ciò. Se inizialmente WhatsApp ha decretato il reale passaggio alla messaggistica 2.0 permettendo agli utenti di inviare messaggi tramite la connessione internet, Telegram dal 2013 ha iniziato la propria scalata a suon di funzionalità esclusive e soprattutto fortemente utili.

Parliamo innanzitutto della sua predisposizione al cloud e al fatto che tutte le conversazione sia riposte nei propri server al sicuro da sguardi indiscreti, parliamo della facilità con cui è possibile creare un account, ma parliamo anche delle novità come chat segrete ad autoeliminazione, stickers personalizzabili da inserire nelle conversazioni, una piattaforma personale e integrata che permette di scrivere articoli da condividere insomma una piattaforma che ha conquistato davvero molti utenti e che sembra pronta a continuare in questa suo obbiettivo.