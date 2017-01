Telegram: disponibile la versione 1.0 dell'app per desktop

Telegram ha rilasciato l'aggiornamento dell'applicazione universale per sistemi desktop, che arriva adesso alla versione 1.0. Telegram Desktop è disponibile da parecchio tempo per gli utenti della piattaforma, tuttavia solo adesso l'applicazione arriva alla release stabile e finalizzata. A differenza del client di WhatsApp, che ha bisogno il costante abbinamento con lo smartphone per funzionare, l'app desktop di Telegram è stand-alone e la nuova versione integra un'interfaccia rivista.

Anche su desktop il software fa uso degli elementi grafici tipici del Material Design di Google. L'utente può comunque personalizzare l'aspetto estetico grazie al supporto dei temi, e può accedere al Theme Channel per ottenere temi aggiuntivi. Sul piano delle funzionalità non sono previste novità sostanziali: c'è il supporto per la sincronizzazione di tutti i messaggi, e c'è il supporto per sticker, GIF, per i bot e tutte le caratteristiche tipiche della piattaforma di messaggistica mobile.

Le app desktop e mobile sono sincronizzate anche nella scrittura dei testi: se si inizia a scrivere un messaggio su smartphone si può continuare con l'app sul computer, e finirlo ancora una volta sullo smartphone. Telegram Desktop, che supporta la crittografia per mettere al sicuro le conversazioni, si affianca a Telegram Web che non ha bisogno di essere installato sul computer. La compagnia tuttavia suggerisce l'uso del nuovo software a tutti gli utenti.

Telegram Desktop 1.0 è disponibile al download sul sito ufficiale per computer con Windows, Linux e su Mac. Per utilizzarlo è sufficiente installarlo sul sistema (ma ci sono anche le versioni portable dell'app, per cui non è necessaria l'installazione) ed accedere con il proprio account: a questo punto tutti i messaggi, i documenti, le foto e i video verranno sincronizzati via cloud, con l'infrastruttura in cloud che è fondamentale nei processi compiuti dal servizio.