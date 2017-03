NVIDIA aggiorna i driver GeForce per Ghost Recon Wildlands

Dopo aver presentato ufficialmente la nuova scheda GeForce GTX 1080Ti, della quale trovate la nostra recensione a questo indirizzo, NVIDIA ha reso disponibile un nuovo set di driver aggiornato per le proprie schede. Parliamo della versione GeForce 378.78, dotata di certificazione WHQL e disponibile per sistemi operativo Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7 in versione a 32bit e a 64bit.

I nuovi driver contengono specifiche ottimizzazioni per il gioco Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, reso ufficialmente disponibile in questi giorni, oltre a implementare per la prima volta il supporto ufficiale alla nuova scheda GeForce GTX 1080Ti. Il download è accessibile a questo indirizzo, mentre di seguito sono riportate le principali note e la lista delle schede video compatibili con i nuovi driver.

