Due modelli 2-in-1 semi e fully rugged per Panasonic

Anche nel settore dei sistemi cosiddetti rugged, in grado di operare correttamente anche in presenza di condizioni ambientali avverse e capaci di resistere a cadute e impatti di vario genere, si fanno avanti proposte appartenenti alla categoria dei 2-in-1 e quindi in grado di venir utilizzate in alternativa quale tablet oppure quale PC notebook tradizionale.

Panasonic è azienda leader in questo particolare settore del mercato con la proprie gamme di prodotti ToughBook e ToughPad. L'azienda ha recentemente festeggiato i 20 anni di attività nello sviluppo di questa tipologia di prodotti, annunciando due nuovi modelli che rientrano a pieno diritto tra le proposte 2-in-1 e che sono caratterizzati da differenti livelli di protezione.

ToughBook CF-33è il modello più resistente, appartenente alla categoria dei fully rugged. Si tratta di un notebook con display da 12 pollici di diagonale per il quale Panasonic ha optato per un rapporto di 3:2 tra i due lati, con risoluzione QHD di 2.160x1.440 pixel e luminosità che si può spingere sino a 1.200 candele per metro quadrato così da assicurare elevata leggibilità anche con forte luce ambiente.

Panasonic ha optato per una configurazione con processore Intel Core i5-7300U con tecnologia Intel vPro, abbinato a 8 Gbytes di memoria di sistema, 256 Gbytes di storage su SSD e sistema operativo Windows 10. Tra circa 1 mese Panasonic renderà disponibile una seconda versione di questo sistema, dotato però di processore Intel Core i5 di sesta generazione abbinato a sistema operativo Windows 7. Questa offerta è pensata per quelle aziende che non hanno ancora avviato il processo interno di migrazione a Windows 10 e utilizzano un pacchetto di applicazioni certificato per Windows 7; con tale configurazione sarà possibile aggiornare il sistema gratuitamente a Windows 10 in un secondo tempo.

ToughBook CF-33, come segnalato, è un 2-in-1 in tipo fully rugged e per questo motivo implementa soluzioni tecniche improntate alla massima robustezza possibile. Un esempio viene dal meccanismo di fissaggio tra base con tastiera e display, dotato di scatto a due posizioni e in grado di resistere a qualsiasi tipo di maltrattamento meccanico. Tra i vari test ai quali viene sottoposto questo prodotto segnaliamo 26 differenti test di caduta su vari lati e angoli, da un'altezza di 140 cm.

La peculiarità delle proposte fully rugged va oltre le caratteristiche tecniche base: questi prodotti possono infatti venir personalizzati integrando varie tipologie di accessori custom a seconda delle necessità specifiche del cliente. Più che di un singolo sistema dobbiamo in questo caso pensare a parchi macchine voluminosi come quelli di un'azienda che opera in un settore industriale specifico. Tra le varie opzioni a disposizion segnaliamo la possibilità di integrare

Lettore di codici a barre

Porta seriale

Porta USB supplementare

Lettore di smart card

Scanner per impronte digitali

Seconda batteria addizionale

GPS dedicato

GPS integrata

ToughBook CF-33 può essere acquistato sia in sola versione tablet sia dotato in bundle di base con tasteriera; quest'ultimo componente è eventualmente disponibile in un secondo tempo quale accessorio. La disponibilità nel mercato italiano è prevista per la fine del mese di maggio, con un listino nazionale non è stato ancora definito; per il mercato europeo in generale il prezzo di ToughBook CF-33 pare indicativamente da 3.400,00€ + IVA.

La seconda novità presentata da Panasonic è il modello Toughpad FZ-Q2, modello che è definito come semi-rugged e che per questo motivo vanta doti di robustezza inferiori a quelle delle soluzioni fully rugged ma che quanto a resistenza ad impatti e cadute distanzia in misura molto marcata i prodotti consumer e commercial con design tradizionale. In questo caso non parliamo di un sistema che può essere inizialmente acquistato per la sola componente tablet ma di un 2-in-1 venduto in modo completo.

Le caratteristiche tecniche vedono un display da 12,5 pollici con risoluzione Full HD e rapporto 16:9, processore Intel Core m5-6Y57 vPro abbinato a 4 Gbytes di memoria ram e un SSD da 128 GB di capienza. Il sistema operativo abbinato può essere quello Windows 10 Pro o Windows 7 Professional, nuovamente a seconda delle specifiche esigenze del cliente.

Dal punto di vista costruttivo Toughpad FZ-Q2 vanta doti di robustezza più che valide, confermate da test di robustezza dall'altezza di 76 cm come da normativa europea. Dietro lo schermo è presente un piccolo kickstand, utile nel momento in cui si voglia usare il 2-in-1 seduti alla scrivania ed evitare che, interagendo con lo schermo touch, questo tenda a inclinarsi aprendosi verso la base di appoggio.

Panasonic dichiara per Toughpad FZ-Q2 un peso complessivo di 1,93Kg, con la parte tablet che incide per circa 1,09Kg. L'autonomia di funzionamento raggiunge le 7 ore, mentre il prezzo ufficiale per il mercato europeo è indicato in circa 2.000,00€ + IVA. La commercializzazione in Italia avrà inizio a partire dalla fine del mese di maggio.