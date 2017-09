SteelSeries mouse gaming Rival 110: l'entry-level essenziale e compatto

SteelSeries presenta un nuovo mouse dedicato al mondo gaming, ma abbastanza sobrio per essere utilizzato anche per un uso quotidiano in altri tipi di attività: stiamo parlando del mouse Rival 110; è l'entry level tra i prodotti SteelSeries ma comunque offre un sensore ottico TrueMove 1, tecnologia True Tracking 1 to 1, risoluzione sensore da 200 a 7.200 CPI, impostabile con passo di 100 CPI, e tracking da 240 IPS.

A prima vista la forma perfettamente simmetrica richiama il concetto di mouse ambidestro, ma la presenza di due pulsanti solo sul lato sinistro fa si che non possa essere considerato tale, rendendolo quindi più adatto per gli utenti destrorsi; il peso è contenuto, e si attesta nell'ordine dei 87,5 g senza possibilità di modifiche.

Per quanto riguarda invece i due pulsanti principali, sono garantiti per oltre 30 milioni di clic, la rotella, anch'essa dotata di pulsante, ha una superficie in gomma con dei leggeri intagli che ne aumentano il feedback durante l'utilizzato; per quanto riguarda il design, il mouse si presenta in una veste completamente nera con due ampie zone zigrinate su entrambi i lati, al fine di migliorare il grip dell'impugnatura.

Nella parte posteriore troviamo invece il logo SteelSeries abbinato a LED RGB, particolare utilizzato anche per l'alloggiamento della rotella, LED che possono essere controllati utilizzando il software SteelSeries Engine.

Il mouse Rival 110 è già disponibile ed acquistabile ad un prezzo di 39,99 $, poco meno di 35 €, per maggiori dettagli su questo nuovo mouse ed un veloce raffronto con gli altri mouse della serie Rival vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a queste periferiche gaming.