Da BeQuiet! Silent Loop 360 dissipatore high-end per processori

BeQuiet! presenta il suo ultimo dissipatore a liquido All-In-One per processori andando così a completare la famiglia Silent Loop: stiamo parlando del top di gamma Silent Loop da 360 mm.

Con l'introduzione lo scorso settembre della linea di prodotti Silent Loop, nelle versioni da 120, 240, 280 mm, BeQuiet! aveva presentato il suo primo sistema liquido AIO caratterizzato da materiali di alta qualità e dalla pompa dotata di tecnologia reverse-flow che ne ottimizza il ricircolo del liquido, attirando su di se l'attenzione degli appassionati del settore.

Ora dichiara guerra ai diretti rivali offrendo con il suo nuovo Silent Loop 360mm un prodotto high-end equipaggiato con tre ventole PWM Pure Wings 2 da 120 mm dotate di pale con flusso d'aria ottimizzato e carico-regolato, così da garantire il funzionamento più regolare e silenzioso possibile. Per ottenere le migliori prestazioni di raffreddamento, BeQuiet! equipaggia, come avviene già per i modelli più piccoli, questo nuovo dissipatore con un radiatore completamente in rame, garantendo così durevolezza alla corrosione e il miglior scambio di calore possibile.

La piastra di scambio anch'essa di rame, ma in questo caso nichelato, resiste maggiormente al contatto con i vari tipi di paste termiche e aumentandone ancor di più lo scambio di calore tra il circuito a liquido ed il processore

Silent Loop 360 mm è compatibile con tutti i processori Intel e AMD attualmente in commercio, dispone di 3 anni di garanzia è già disponibile con un prezzo circa di 160 €.