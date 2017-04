Spotify a metà prezzo per gli studenti anche in Italia: 4,99 Euro al mese

Nel 2014 Spotify lanciava un piano per gli studenti negli Stati Uniti con il quale consentiva agli studenti di accedere ad uno sconto del 50% sul costo dell'abbonamento Premium. Da allora il piano è stato espanso solamente in due paesi, Regno Unito e Germania, e solo adesso la compagnia ha annunciato l'arrivo in ulteriori 33 paesi del mondo. E fra questi c'è anche l'Italia.

Per ricevere lo sconto gli utenti devono registrarsi a questo indirizzo e attivare l'abbonamento al prezzo, in Italia, di 4,99 Euro invece di 9,99 Euro. Spotify utilizza il servizio SheerID per verificare lo stato di ammissibilità dello studente ed evitare eventuali frodi, e continuerà ad offrire lo sconto fino a quando lo studente rimarrà tale. Apple Music, di contro, offre il suo sconto per gli studenti per un massimo di quattro anni dal primo abbonamento, ed è disponibile anche Africa.

L'abbonamento di Spotify per gli studenti è attivo invece solamente in alcuni paesi di Europa, Asia, Nord America, Sud America e Oceania. Di seguito vi proponiamo una lista dei paesi in cui è disponibile il piano a metà prezzo:

Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Chile, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Lituania, Lettonia, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Filippine, Portogallo, Singapore, Spagna, Svizzera, Turchia.

Spotify Premium offre diversi vantaggi rispetto all'abbonamento gratuito: musica senza interruzioni e senza pubblicità, accesso istantaneo ad un database composto da oltre 30 milioni di brani, possibilità di salvare sul dispositivo la musica per l'ascolto offline, qualità audio più elevata con un bitrate maggiori. Il piano per gli studenti di Spotify è adesso disponibile su un totale di 36 paesi diversi in tutto il mondo.