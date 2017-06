Memorie DRAM, previsto un rincaro fino al 5% nei prossimi mesi

Previsioni al rialzo per i prezzi medi di vendita dei chip di memoria DRAM, che entro la fine del terzo trimestre andranno incontro ad un rincaro del 5% circa rispetto ai prezzi del secondo trimestre. La causa è sempre la limitata disponibilità da parte dei produttori.

E' l'osservatorio DRAMeXchange che stila la previsione, spiegando come per quest'anno si sia verificato un passaggio tecnologico più lento rispetto agli scorsi anni, che ha a sua volta innescato una stretta sulle forniture, facendo di conseguenza alzare i prezzi. Si tratta di una situazione destinata a perdurare fino al 2018, dal momento che i fornitori non hanno intenzione di aumentare in maniera significativa la capacità produttiva nel breve termine.

A differenza dei cicli di domanda e offerta riscontrati negli anni passati, i chip di memoria DRAM sono utilizzati in un maggior numero di applicazioni e scenari d'impiego. L'elaborazione grafica, il cloud computing, il mondo automotive e le nuove tecniche di machine learning sono tutti ambiti dove c'è un uso esteso di memoria, situazione che ha portato ad una normalizzazione dei cicli con la conseguenza di stabilizzare i prezzi.

Nonostante per il terzo trimestre dell'anno siano previste consegne di smartphone e PC relativamente piatte, la domanda per le memorie DRAM arriverà dalla creazione di nuovi datacenter: in questo momento si stanno negoziando i contratti per le forniture DRAM per il terzo trimestre dell'anno e i prezzi dei moduli di memoria destinati a sistemi server hanno già visto un incremento del 3%-5%. Successivamente l'appropinquarsi della stagione delle vendite di fine anno faranno innalzare i prezzi anche per quanto concerne le memorie destinate al mercato consumer.

Nel suo complesso il 2017 rappresenterà un anno particolarmente solido per il giro d'affari delle memorie, che contribuiranno a spingere l'intero settore dei semiconduttori verso una crescita a doppia cifra.