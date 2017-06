WWDC 2017, Apple presenta il nuovo iPad Pro 10.5''. Cornici ridotte e hardware rinnovato

Apple, come prevedibile, presenta ufficialmente il nuovo iPad Pro con display da 10.5 pollici. Un iPad che abbandona i canonici 9.7" che sinora gli utenti avevano sempre utilizzato con gli attuali tablet della casa di Cupertino. E' chiaro che esteticamente non si differenzia poi troppo da quello che siamo soliti vedere odiernamente negli iPad Pro presenti già sul mercato il nuovo tablet di casa Apple possiede delle cornici fortemente ridotte permettendo dunque maggiore superficie utilizzabile dall'utente ma con dimensioni praticamente identiche aquelle degli attuali iPad da 9.7 pollici.

Il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici possiede dunque un display con novità importanti come la presenza della tecnologia True Tone già presente negli altri iPad ma che ora viene importata anche in questo nuovo iPad. Con questo display sarà possibile ottenere la visione di contenuti di altissima qualità con luminosità incredibili fino a 600 nits e video in HDR. Non solo perché il nuovo display dispone anche della tecnologia Pro Motion che permette al pannello di aggiornarsi ad una velocità di 120 Hz raddoppiando la frequenza finora usata e permettendo dunque immagini più nitide e risultando chiaramente più reattivo nelle operazioni.

Presente un nuovo processore A10X Fusion che Apple ha sviluppato proprio per questo nuovo iPad Pro. In tal senso la nuova CPU possiede 6-Core di cui 3 ad alta prestazione con una GPU a 12-Core per riuscire a gestire al meglio tutte le possibili attività quotidiane anche sotto stress estremo. Oltretutto il nuovo chip Apple risulta il 30% più veloce della vecchia A9X con la GPU addirittura il 40% più veloce del passato.

Per quanto riguarda invece il comparto multimediale il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici possiede una fotocamera posteriore da 12MP con OIS e apertura focale da f/1.8. Un sistema da sei lenti corredato anche da un Flash LED a quattro tonalità True Tone. Tale fotocamera posteriore permetterà di registrare video fino a 4K. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore presente una 7MP per videochiamate in HD con stabilizzatore dell'immagine.

Il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici sarà venduto in tre diverse versioni: solo Wi-Fi i prezzi risultano essere di 739€ per la versione da 64GB, quindi 839€ per la versione da 256GB ed infine la nuova versione da 512GB a 1.059€. Per la versione Wi-Fi + 4G invece si avrà 899€ per la versione da 64GB, quindi 999€ per la versione da 256GB ed infine la nuova versione da 512GB a 1.219€.

Craig Federighi ha inoltre presentato una versione di iOS per iPad che porta numerose interessanti novità, come un Dock esteso, la possibilità di fare drag and drop tra le app, un multitasking di più ampio respiro grazie anche a Spaces (mutuato da macOS) e la nuova app Files, che consente di gestire in maniera più flessibile i documenti e i files all’interno del tablet, creando cartelle, gestendo tag e interfacciandosi con servizi cloud storage di terze parti. Si tratta, insomma, di una serie di novità che avvicinano di molto l’esperienza d’uso di iPad a quella di macOS.