Touch Bar vietata in alcuni stati USA per gli esami da avvocato

Curiosa vicenda negli Stati Uniti che vede protagonisti i recenti portatili MacBook Pro 2016 con Touch Bar: gli aspiranti avvocati che vogliono partecipare agli esami di stato del mese di febbraio in Carolina del Nord dovranno infatti disabilitare la Touch Bar prima dell'inizio della prova.

Saranno i supervisori dell'esame a verificare l'osservanza della regola. La Touch Bar può essere disattivata dalla sezione "Tastiera" nelle preferenze di sistema, facendo sì che venga mostrata solamente la control strip estesa.

La decisione è stata presa dal Board of Law Examiner, senza tuttavia spiegare a fondo la motivazione. E' però lecito ipotizzare che si tratti di una misura volta ad evitare che i candidati possano cercare di imbrogliare durante il test: la Touch Bar è pensata per mostrare comandi contestuali e un programmatore potrebbe comunque trovare il modo di scrivere un software capace di mostrare le risposte alle domande del test. Già in passato è stata dimostrata la possibilità di far girare un gioco come Doom sulla Touch Bar, seppur a scopo puramente dimostrativo.

Quanto avvenuto in Carolina del Nord si sta rapidamente diffondendo anche in altri stati USA. In California è stato addirittura vietato l'uso del Mac Book Pro negli esami di febbraio, poiché integra "determinate caratteristiche" che lo rendono problematico per l'amministrazione del test.