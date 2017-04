Nel 2018 un Mac Pro aggiornabile su base periodica, lo dice Apple

Non arriveranno sul mercato nell'anno in corso, ma Apple ha rivelato con una mossa abbastanza inconsueta che i sistemi Mac Pro verranno riproposti con un design e una progettazione completamente nuova che li renderà più facilmente aggiornabili su base periodica. Accanto ai Mac Pro, sono in fase di sviluppo anche nuovi display Apple destinati al pubblico dei professionisti.

Parliamo di mossa inconsueta perché le informazioni sono state condivise dalla stessa Apple con un ristretto gruppo di giornalisti della stampa statunitense, in un incontro presso il quartier generale della Mela. Phil Schiller, responsabile marketing per Apple, ha dichiarato che la società sta "ripensando completamente il Mac Pro". Apple in passato non ha mai anticipato alla stampa informazioni su prodotti non ancora rilasciati.

E' altresì interessante osservare che le informazioni condivise da Apple arrivano dopo un periodo piuttosto esteso di preoccupazioni e lamentele degli utenti professionali, molti dei quali hanno temuto che Apple fosse decisa ad abbandonare il mercato pro. "Abbiamo un team che lavora duramente sul progetto e lo vogliamo costruire così che possa essere tenuto al passo con aggiornamenti periodici. E siamo impegnati a renderlo il nostro sistema desktop di fascia alta, ad alte prestazioni, pensato per le esigenze dei nostri clienti pro" ha affermato Schiller.

Assieme a Schiller anche Craig Federighi, VP of Software Engineering, ha condiviso qualche osservazione: "Il Mac Pro che abbiamo introdotto qualche anno fa - quello cilindrico ndr- non è riuscito a raggiungere alcune delle persone che volevamo raggiungere. Per qualcuno va bene [...] ma non risponde alla piena varietà di clienti che vorremmo raggiungere con Mac Pro". Federighi si riferisce in particolare a coloro i quali necessitano di prestazioni multi-GPU e/o CPU single-threaded di alto livello e che non hanno trovato in Mac Pro una risposta soddisfacente.

Apple sottolinea, forse anche con una sorprendente manifestazione di umiltà, che il modo in cui il sistema è stato progettato non permette una adeguata riconfigurazione per coloro i quali volessero una differente combinazione di GPU. Per questo motivo la società ha deciso di fare un passo indietro e ripensare completamente il sistema, così da consentire aggiornamenti rapidi e regolari, aggiungendo qualcosa in più in termini di adattabilità alle differenti esigenze dei clienti pro.

Dettagli più specifici non sono stati divulgati, e Schiller ha comunque avvertito che il rinnovato Mac Pro non vedrà il mercato prima del 2018. Nel frattempo, però, Apple sta lavorando ad un aggiornamento dei sistemi iMac mettendo in cantiere alcune configurazioni pensate specificatamente per gli utenti professionali che apprezzano l'impostazione all-in-one.