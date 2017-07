iPhone 8, torna l'incubo del sensore d'impronte sul retro con le ultime foto

Sul web si parla ogni giorno di iPhone 8, milioni di volte. Il prossimo smartphone della Mela dovrebbe innovare con un design del tutto rinnovato, soprattutto sulla parte frontale, ma nonostante i molteplici leak trapelati ci sono ancora molte informazioni discordanti. È abbastanza certo che lo smartphone premium avrà un display quasi del tutto privo di cornici, ma questa caratteristica potrebbe costringere Apple a fare delle drastiche scelte progettuali.

Fra queste la più preoccupante è quella di posizionare il sensore di impronte Touch ID sul retro del terminale, una posizione che i fan della Mela hanno sempre dichiarato scomoda, accusando quindi altri smartphone della concorrenza. Quando Samsung ha dovuto eliminare le cornici sul suo Galaxy S8 ha fatto altrettanto, con il sensore di impronte sul retro che è di fatto scomodo e probabilmente il difetto più evidente di un terminale per altri versi eccezionale.

Una nuova foto che ritrae il telaio in metallo di iPhone 8 mostra ancora una volta l'ignominioso sensore di impronte sul retro, una soluzione che sembrava che Apple fosse riuscita ad evitare con altri metodi per lo sblocco e l'autenticazione. L'immagine è apparsa su Baidu e conferma alcune indiscrezioni degli scorsi mesi, poi smentite e riconfermate più volte. La scocca ritratta sembra legittima, ma potrebbe benissimo riguardare un prototipo di pre-produzione.

Un prototipo che è stato poi in seguito scartato per un design più ricercato e con soluzioni per evitare lo scomodo sensore sul retro. Sebbene il Touch ID dietro sia la soluzione più semplice da realizzare, dal gigante di Cupertino ci si aspetta di più. La compagnia potrebbe inoltre sfruttare l'impresa sul piano del marketing, rivendicando l'esclusività nei confronti dei concorrenti diretti che - per la mancanza della tecnologia necessaria - si sono arresi al sensore posteriore.

Se consideriamo la conflittualità dei rumor delle ultime settimane, tuttavia, non ci sorprenderemmo se nelle prossime il nuovo Melafonino sfoggerà un retro del tutto pulito e senza intaglio per il sensore di impronte. E sarà così fino alla presentazione ufficiale, attesa per la fine dell'estate.