iPhone 8: il design sarà quello visto finora. Eccolo in un video di Forbes

Il nuovo iPhone 8 possederà il design visto finora, ossia con un display completamente borderless in assenza di cornici e con dimensioni comunque portabili seppure con un aumento della superficie utile del display. La conferma di tutto ciò arriva da Forbes e dal suo collaboratore Gordon Kelly, famoso designer a lavoro anche per Nodus, società per la realizzazione di cover per smartphone, che ha realizzato un nuovo render dell'aspetto del nuovo iPhone 8. In questo caso il design rispecchia esattamente quello che finora abbiamo visto con altri render e che propone uno smartphone diverso soprattutto per il suo aspetto estetico con la scomparsa del tasto fisico anteriore ma anche con un cambiamento dei materiali.

Il designer, nel suo intervento a Forbes, conferma con forte certezza come l'aspetto del nuovo iPhone 8 sarà effettivamente quello visto nel proprio render. Le indiscrezioni degli ultimi tempi continuano a indirizzarsi proprio verso quell'estetica con display completamente borderless capace di porre lo smartphone di Apple al passo con i tempi e soprattutto di porlo allo stesso livello (estetico) del Galaxy S8 e S8+ di Samsung che tanto è piaciuto agli utenti.

Il render animato del nuovo iPhone 8 dunque conferma un aspetto simile a quanto visto fino ad oggi con le varie generazioni modificando però i materiali utilizzati che non saranno più alluminio al posteriore ma bensì vetro sia nella parte anteriore che nella back cover. Oltre a questo la principale attrattiva sarà chiaramente il display che, come detto, diverrà a tutto schermo eliminando il tasto Home anteriore con Touch ID che probabilmente verrà posto a schermo, integrato direttamente in iOS 11.

Per il Touch ID ancora nessuna conferma sul posizionamento che l'azienda di Cupertino ha deciso visto che sembra difficile la sua presenza nella back cover, esteticamente non in linea con le direttive di Apple in fatto di design. In questo caso secondo Kelly ci potrebbe essere la novità di un Touch ID posto nel pulsante di accensione e spegnimento che potrebbe aumentare nelle dimensioni rendendosi più facilmente utilizzabile e soprattutto con una maggiore superficie per integrare il sensore.

Presente chiaramente al posteriore una nuova fotocamera a doppio sensore che viene questa volta posta in direzione verticale. Nuovo sistema di ripresa che potrebbe proiettare gli utenti nel mondo della Realtà Aumentata grazie anche al supporto al nuovo ARKit. Con gli aspetti estetici praticamente fissati ecco che rimane da scoprire quali potranno essere i rinnovamenti in termini hardware con specifiche del nuovo processore Apple sicuramente importanti ma anche con novità in termini di funzionalità del sistema operativo che dovrà integrare proprio i nuovi accorgimenti del display a tutto schermo.