iPhone 8 con connettore USB Type-C e senza Lightning proprietario?

L'ultimo rumor su iPhone 8 lanciato dal Wall Street Journal non ha precedenti. Si parla ormai da mesi delle possibili novità dei nuovi melafonini, ma mai nessuno aveva osato tanto: secondo il Journal Apple abbandonerà il proprio connettore Lightning in favore dello standard USB Type-C ormai diffuso in campo Android. I prossimi iPhone integreranno una "porta USB-C per il cavo d'alimentazione ed altre periferiche invece del connettore Lightning originale", si legge.

La notizia non è stata confermata ufficialmente e sorgono dubbi sulla sua attendibilità se consideriamo le mosse passate del brand di Cupertino. USB Type-C è uno standard più versatile e completo del Lightning, tuttavia Apple non ha mai avuto paura di spingere sulle proprie tecnologie in fatto di connettori. Il Type-C è comunque stato adottato dalla compagnia come unica porta dei nuovi MacBook, quindi l'abbandono del Lightning non è impossibile.

Volendo trovare altre giustificazioni possiamo ricordare che i due standard condividono alcune caratteristiche, come ad esempio la reversibilità del connettore. Le parole spese dal Journal non sono tuttavia chiarissime, e potrebbero avere un altro significato: Apple potrebbe ad esempio usare USB Type-C sull'adattatore di rete e non sullo smartphone sostituendo la porta USB Type-A con il nuovo standard. Un cambiamento che è già avvenuto sugli adattatori per i MacBook.

Anche questa modifica avrebbe senso - forse anche di più considerando il modus operandi di Apple - dal momento che chi compra il nuovo iPhone potrebbe caricarlo via MacBook utilizzando direttamente il cavo proposto in dotazione con lo smartphone. A confermare quest'ultima teoria ci sarebbe il recente lancio dell'Ultra Accessory Connector di Apple, che rende quanto meno improbabile l'arrivo di un melafonino senza connettore Lightning integrato.

Apple dovrebbe rilasciare tre nuovi iPhone quest'anno: due modelli aggiornati della line-up del 2016 e un nuovo dispositivo più avanzato con schermo OLED curvo (come i modelli edge di Samsung). I nuovi smartphone inoltre non avranno tasti Home fisici, tutti rumor riportati dal Wall Street Journal ma che erano già stati anticipati da diverse fonti. Fra le più autorevoli Ming-Chi Kuo di KGI, che ha già svelato parecchie caratteristiche essenziali dei nuovi melafonini.