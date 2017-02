iPhone 8 OLED, stesse dimensioni del modello standard ma batteria del Plus

Un nuovo report di Ming-Chi Kuo, analista di KGI, indica che il nuovo modello di iPhone con display OLED avrà una scocca simile in dimensioni a quella dell'attuale versione da 4,7 pollici ma una batteria ben più grande, simile come specifiche tecniche a quella del modello Plus. Anche il display sarà probabilmente ben più grande, forse da 5,5 pollici, e le nuove indiscrezioni potrebbero essere l'ennesima conferma di un possibile design "bezel-less" per il nuovo iPhone 8 OLED.

La mancanza (parziale?) di cornici potrebbe consentire ai tecnici di Cupertino di inserire un display più grande all'interno di dimensioni simili a quelle del modello standard, tuttavia i requisiti energetici di un pannello con diagonale più generosa sono ovviamente maggiori. È per questo che probabilmente Apple ha scelto una batteria paragonabile a quella da 2900 mAh di iPhone 7 Plus, laddove sul modello standard da 4,7 pollici attuale ne monta una da 1960 mAh.

Bisognerà vedere come i tecnici di Cupertino riusciranno nell'impresa di inserire una batteria con una capacità di circa il 50% superiore all'interno di una scocca simile in dimensioni, in modo da non far pesare all'utente la scelta di un design così estremo. Sono del resto parecchie le voci che parlano di un display che domina la superficie frontale del dispositivo, con la caratteristica che sembra condivisa con altri top di gamma di pari generazione, e c'è chi parla anche di display che avvolge i lati.

Secondo Kuo la "magia" dietro all'aumento di capacità è dovuta all'uso di una scheda madre con PCB "a strati", quindi che occupa una superficie più piccola. Questa struttura lascerebbe maggiore spazio alla batteria come mostrato nell'immagine che proponiamo nella pagina. Anche i nuovi modelli con display LCD tradizionale utilizzeranno la stessa tecnologia produttiva per il PCB (SLP), ma senza sfruttare attivamente la struttura a strati e integrando così batterie più piccole.

Per ridurre le dimensioni del PCB Apple avrebbe accettato un considerevole aumento nel costo dei componenti correlati pari a circa l'80% rispetto ai costi di produzione affrontati con le tecniche tradizionali. Questo si lega ad altre voci apparse nelle scorse settimane, per cui il nuovo iPhone 8 con display OLED avrà un prezzo rivisto verso l'alto e superiore a qualsiasi altro iPhone ad oggi disponibile sul mercato. Gli smartphone di Cupertino sono tutti attesi in autunno.