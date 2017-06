iPad Pro 10.5'' smontato completamente da iFixit. Hardware da top di gamma con molte novità

Il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici ha destato sicuramente scalpore durante la presentazione alla WWDC 2017 di pochi giorni fa. Il suo arrivo era praticamente stato svelato da tempo ma vedere quanto il nuovo tablet fosse realmente potente ha sicuramente creato un certo scompiglio tra gli utenti come anche nella concorrenza. Apple ha effettivamente "miniaturizzato" il suo iPad più grande, quello cioè da 12.9'', riuscendo però a porre l'attenzione anche su novità stilistiche ma anche e soprattutto di componentistica hardware che lo pone ad un livello decisamente superiore rispetto al passato.

I colleghi di iFixit hanno avuto modo di smontare completamente il nuovo iPad Pro e di poter vedere quali novità ha posto in essere Apple sul tablet e soprattutto se ci sono particolari che possano rimandare ai prossimi iPhone in arrivo in autunno. In questo caso si parte dallo smontaggio del display che al solito risulta essere un'operazione quanto mai difficile come con tutti i prodotti Apple vista la presenza di un unico LCD e vetro che facilmente può spezzarsi.

Molte le somiglianze, come detto, con il fratello maggiore iPad Pro da 12.9'' sia per quanto concerne la disposizione della componentistica interna sia per l'hardware vero e proprio. In questo caso abbiamo il nuovo processore A10X a 64 bit accoppiato dal coprocessore M10 che lavorano assieme ai 4GB di RAM caratterizzata da chip Micron LPDDR4 a 1600 MHz. Quello che fa molto scalpore nel nuovo iPad è certamente la presenza del display da 10.5 pollici dalla risoluzione di 2224x1668 pixel di tipo chiaramente Retina.

Il pannello offre novità in seno alle tecnologie True Tone permettendo di adattarsi in maniera sempre più precisa alle situazioni ambientali ma anche a quelle di uso. Tecnicamente il display è di tipo LED Oxide TFT caratterizzato dall'elevato refresh a 120 Hz che per una risoluzione così elevata è stato provvisto di quattro cavi e non due come sul più grande iPad Pro da 12.9 pollici.

Oltre a questo è stato possibile osservare come la porta Smart Connector sia praticamente impossibile da sostituire ma in questo senso sembra essere davvero molto resistente e dunque difficilmente dovrebbe rompersi soprattutto per la sua posizione. Apple continua nel montaggio di questi prodotti incrementando addirittura l'uso massiccio dell'adesivo che i tecnici di iFixit hanno trovato praticamente in ogni punto dell'iPad. Conferme per la capacità della batteria che risulta essere un'unità da ben 8.134 mah che di sicuro permetterà autonomie importanti proprio come delineato da Apple stessa durante la presentazione.

Per il resto rimandiamo al sito ufficiale di iFixti per ulteriori informazioni in merito alla componentistica del nuovo iPad Pro da 10.5'' che ricordiamo viene venduto sul sito ufficiale di Apple in varie versioni: per quelle solo Wi-Fi i prezzi risultano essere di 739€ per la versione da 64GB, quindi 839€ per la versione da 256GB ed infine la nuova versione da 512GB a 1.059€. Per la versione Wi-Fi + 4G invece si avrà 899€ per la versione da 64GB, quindi 999€ per la versione da 256GB ed infine la nuova versione da 512GB a 1.219€.