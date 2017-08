È un iPhone 8 quello che Tim Cook ha in tasca nell'ultima foto pubblicata online, o è solo felice di incontrare il suo interlocutore? Perdonate la triste allusione, tuttavia l'immagine di Cook sorridente con la strana protuberanza nella tasca destra dei pantaloni ha provocato un grosso vociare online nelle ultime ore. La foto è stata scattata durante la sua visita presso uno stabilimento del partner commerciale CTS, ma tutti si sono concentrati sulla protuberanza.

Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw — Tim Cook (@tim_cook) 24 agosto 2017

Quello che c'è dentro la tasca non può essere un iPhone 7, troppo lungo, né un iPhone 7 Plus, troppo stretto. Eppure sappiamo bene quanto siano riluttanti i vertici di Cupertino ad usare e a farsi vedere in giro con dispositivi della concorrenza. Dubitiamo che Cook abbia partecipato ad un meeting di questo tipo con un Galaxy S8 o con un LG G6 in tasca, quindi è più probabile che il CEO Apple si sia presentato in quella circostanza con uno smartphone non ancora ufficializzato.

Sì, stiamo parlando proprio di iPhone 8, il dispositivo della rivoluzione da tre generazioni a questa parte. Lo smartphone adotterà un design totalmente rivisto per la parte frontale, che viene occupata quasi nella sua interezza dal display, che a sua volta viene attorniato da cornici sottili ad eccezione di un piccolo inserto nella parte superiore che contiene i sensori (prossimità, luce ambientale), l'immancabile fotocamera anteriore e la capsula per l'audio in chiamata.



Fonte: BGR

Conosciamo lo smartphone grazie ai render, ai mock-up e alle bozze già pubblicati online da più fonti, tuttavia Apple non ha mai parlato ufficialmente di iPhone 8, e non è detto neanche che si chiami così. Sappiamo quindi che avrà un design leggermente allungato rispetto ai dispositivi attuali della Mela, proprio come quello apparso in tasca a Cook nella foto presso CTS. E nelle scorse ore la protuberanza di Cook è stato uno degli argomenti più discussi in ambito tech.

Del resto è molto probabile che qualche unità del nuovo prodotto sia già in uso fra i vertici di Cupertino, dal momento che la data di presentazione - anch'essa non ancora annunciata - si avvicina sempre di più. Secondo le ultime voci iPhone 8, che avrà per la prima volta un display OLED, sarà lanciato il prossimo 12 settembre, con i pre-order che partiranno dal 15 e le vendite il 22 settembre insieme alle prime spedizioni per chi lo acquisterà online.