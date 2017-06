iPhone 8 mostrato in ogni dettaglio estetico in video

Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione di iPhone 8, ma nonostante ciò l'abbiamo già visto in lungo e in largo in bozzetti, rendering e indiscrezioni di tutti i tipi. Sappiamo già, insomma, quali saranno le sembianze del prossimo melafonino, tuttavia una rappresentazione ancora più chiara l'abbiamo ottenuta nelle scorse ore grazie ad un video realizzato da OnLeaks in collaborazione con Tiger Mobiles, che ci offre quello che è a nostro avviso il miglior sguardo al design di iPhone 8 prendendo come riferimento quanto noto già oggi. Quello che vedete nel video è, ovviamente, un mock-up.

Si tratta di un modellino molto simile ad altri prototipi che abbiamo visto recentemente in giro, in linea anche con i bozzetti di pre-produzione pubblicati da fonti non ufficiali. Lo smartphone ha cornici ridotte e, in questa versione, il sensore di impronte è apparentemente ubicato sotto il vetro frontale e non sulla parte posteriore. Le sue dimensioni sono di 71 mm in larghezza e 144 mm in lunghezza, con uno spessore di 7,5 mm. In relazione iPhone 7 è leggermente più compatto: 138,3 mm e 67,1 mm per la superficie, 7,1 mm lo spessore.

Tuttavia iPhone 8 avrà un display molto più grande, simile a quello dell'attuale modello Plus all'interno di dimensioni paragonabili al modello standard. Questo tipo di mock-up circola di solito in anticipo rispetto alla commercializzazione dello smartphone per favorire la produzione di accessori in modo che i produttori possano avere a listino custodie e case in concomitanza del lancio dei nuovi modelli. Si basano su rumor e indiscrezioni, quindi niente di confermato, ma in passato in larga parte i mock-up si sono rivelati affidabili circa il design del melafonino.

Secondo le voci Apple ha lavorato in passato su circa 10 prototipi di iPhone 8, fra cui una particolare variante con Touch ID posteriore, e la scelta si sarebbe verificata più ostica rispetto al passato. I rumor più recenti parlano invece di un modello che è molto simile a quello del mock-up che vediamo nel video, e le probabilità che l'iPhone 8 finalizzato sia praticamente identico non sono così remote. Al momento però abbiamo a supporto di questa teoria pochi "leak" di parti e componenti interne o esterne.

Questi confermano la mancanza di un lettore d'impronte fisicamente visibile, per un design che potrebbe sovvertire alcune regole oggi presenti sugli attuali modelli. L'affidabilità di questi leak rimane comunque incerta, con tutti i dubbi che non verranno placati prima delle fine della stagione estiva, periodo in cui Apple è solita presentare i suoi prossimi top di gamma.