Apple sostituisce con iPad Air 2 i più vecchi iPad 4 danneggiati

Con una mossa un po' a sorpresa Apple ha di recente introdotto un nuovo iPad da 9,7 pollici, il più economico mai venduto dalla compagnia ma con un quantitativo di storage maggiore rispetto ai precedenti entry-level. Una mossa che può essere vista come un calo dell'interesse della Mela nei confronti della categoria dei tablet ma di certo non un abbandono. Negli scorsi giorni inoltre è trapelata una nota interna della società che esordisce più o meno così: "A partire dal 30 marzo gli iPad di quarta generazione in riparazione potranno essere sostituiti con iPad Air 2".

Sulla nota si leggono anche alcune indicazioni per i Genius, che devono far conoscere in anticipo le possibilità di scelta fra le varie varianti di colore e storage. Quest'ultima opportunità è dovuta al fatto che iPad Air 2 viene venduto anche nel colore Oro, non presente invece nella line-up più vecchia del tablet di Cupertino. Apple ha inoltre più recentemente eliminato il taglio da 16 GB e 64 GB per lo storage integrato, lasciando invece i modelli da 32 e 128 GB. È chiaro quindi che fra il modello mandato in assistenza e quello sostitutivo potrebbero esserci delle discrepanze.

Questo potrebbe significare che alla lunga chiunque abbia un iPad di quarta generazione difettoso potrà ricevere come unità sostitutiva un prodotto superiore, con un SoC più potente e un form factor più moderno caratterizzato da un profilo più sottile. Inoltre per i modelli di fascia più bassa è previsto anche un aumento nello storage integrato con un avviso preliminare da parte dei dipendenti della società. Insomma, potrebbe essere una fortuna in queste settimane disporre di un iPad di quarta generazione con qualche difetto, vista l'opportunità concessa dalla compagnia.

iPad Air 2 non è comunque il più recente tablet di Cupertino: presentato a fine 2014, oggi non è più in vendita ed è stato recentemente sostituito dal nuovo modello entry-level fra le proposte da 9,7 pollici chiamato semplicemente iPad. A fine 2014 è stato eliminato dalla line-up anche iPad di quarta generazione proprio per mezzo di iPad Air 2. Seguendo il ruolino storico della società Apple potrebbe offrire assistenza per gli iPad di quarta generazione fino alla fine del 2019, fra cui operazioni di riparazione, supporto generico e, nei casi peggiori, sostituzione.