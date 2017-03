Apple iPad ufficiale, caratteristiche prezzo e disponibilità del nuovo tablet di Cupertino

Apple ha annunciato proprio in queste ore tramite un comunicato stampa ed un refresh del proprio store online una nuova versione del proprio iPad Air che era giunto alla seconda generazione. Niente più Air ma solo iPad, questo il nome del tablet che in una sorta di ritorno alle origini perde parte del nome ma guadagna qualcosa nelle specifiche tecniche, nel peso e nello spessore.

Già perché sebbene a livello di design iPad Air e il nuovo iPad potrebbero tranquillamente confondersi, la nuova versione del tablet di Cupertino guardagna oltre un millimetro di spessore passando da 6,1 a 7,5 e circa una ventina di grammi di peso. Un aumento dovuto probabilmente alla nuova batteria che passa da 27,62 Wh a 32,4 Wh, con un conseguente miglioramento della durata dell'autonomia.

Cambia anche il cuore del sistema, ora un Apple A9, lo stesso processore che troviamo all'interno di iPhone 6S, 6S Pluse e iPhone SE. Come sempre non abbiamo informazioni riguardo al quantiativo di RAM che potrebbe essere di 2 GB. Due i tagli di memoria disponibili, sia per la versione standard che per quella dotata di connettività LTE, parliamo di 32 GB o 128 GB. Niente taglio da 256 GB.

Resta uguale a quello di iPad Air 2 il display da 9,7 pollici di diagonale e risoluzione 2048x1536 e 264 ppi di densità di pixel. Uguali anche le due fotocamere, quella posteriore avrà una risoluzione di 8 megapixel mentre quella anteriore resta ferma a 1,2 megapixel.

Insomma, un iPad che nella sostanza resta sempre un iPad. Con qualche piccola miglioria e con la conferma di tutto ciò che lo ha fatto diventare ormai l'unico concorrente nella sua categoria.

Rivisti al ribasso i prezzi, si parte da €409 per il modello Wi-Fi da 32GB e da €569 per il modello Wi-Fi + Cellular da 32GB su Apple.com e presso gli Apple Store per arrivare ai 669 per la versione da 128GB di memoria e connettività Wi-Fi + Cellular.

iPad potrà essere ordinato a partire da venerdì 24 marzo su Apple.com; le consegne inizieranno la prossima settimana, così come la disponibilità negli Apple Store, alcuni operatori e Rivenditori Autorizzati Apple negli Stati Uniti e in oltre 20 Paesi e aree geografiche, fra cui Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera. Ad aprile seguiranno Danimarca, India, Messico, Norvegia, Russia, Turchia e altri Paesi e aree geografiche. A maggio seguiranno Brasile, Taiwan e altri Paesi e aree geografiche.