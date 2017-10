Apple rilascia iOS 11.0.2: ecco tutte le novità dell'aggiornamento

Arriva un nuovo aggiornamento per iOS che raggiunge la nuova versione 11.0.2 e soprattutto permette di risolvere alcune problematiche le quali avevano afflitto i nuovi iPhone 8 e 8 Plus per quanto concerne le telefonate. In questo caso Apple ha velocemente provveduto alle lamentele che molti utenti avevano esternato in questi ultimi giorni a causa di molteplici fruscii durante le chiamate. Ecco dunque tutte le novità elencate dall'azienda di Cupertino inerenti proprio a questo update che ricordiamo giunge a poca distanza dal primo aggiornamento dopo aver rilasciato il "major update" di iOS 11.

Il changelog di iOS 11.0.2:

Risolve un problema riscontrato su un numero limitato di iPhone 8 e iPhone 8 Plus per cui era possibile sentire rumori di sottofondo simili a scoppiettii durante le chiamate.

Risolve un problema per cui era possibile che alcune foto venissero nascoste.

Risolve un problema per cui gli allegati di messaggi e-mail crittografati di tipo S/MIME non potevano essere aperti.

Anche per questo aggiornamento Apple permette di realizzarlo tramite iTunes collegando il proprio iPhone o iPad al Mac o al PC oppure scaricandolo direttamente OTA (over the air) direttamente dal dispositivo. In questo caso basterà andare in Aggiornamento Software e verificare la disponibilità dell'aggiornamento scegliendo dunque di scaricarlo e installarlo. Il device quindi una volta scaricato installerà l'aggiornamento riavviandosi. Dalle prime notizie sembra che il riavvio dopo l'installazione avvenga in modo molto lento ma tutto è nella norma e dunque armatevi di pazienza.