Apple prossima a far parte di The Partnership on AI

Dopo aver pubblicamente divulgato alcuni dettagli relativi ad una sperimentazione sull'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo del riconoscimento delle immagini, Apple si appresta a muoversi ancor più in direzione della condivisione di informazioni riguardanti le sue attività di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale con la decisione di aderire ad un consorzio non-profit fondato da cinque tra i principali protagonisti del panorama tecnologico.

Lo scorso settembe Amazon, Facebook, Google, Microsoft e IBM hanno pubblicamente annunciato The Partnership on AI, organizzazione stabilita con lo scopo di "studiare e formulare best practice, far progredire la compresione che il pubblico ha dell'Intelligenza Artificiale e fungere da piattforma aperta di discussione e coinvolgimento sull'AI e le sue influenze sulle persone e sulla società". L'assenza di Apple, allora, fu piuttosto ingombrante dal momento che la Mela è una tra le realtà più attive nel campo della ricerca AI.

Più concretamente, e almeno secondo quanto si legge sul sito web dell'organizzazione, Partnership on AI vuole condurre ricerche, organizzare dibattiti, condividere spunti e consultarsi con terze parti rilevanti, oltre a rispondere ad eventuali domande di pubblico e media e realizzare materiale educativo che possa contribuire a far progredire e conoscenze e la cultura legate alle tecnologie di IA. I membri della Partnership si sono impegnati a pubblicare un'ampia gamma di ricerche sotto licenza aperta, ma ovvimente non è ancora possibile avere un'idea della quantità del lavoro che sarà condiviso.

La decisione di aderire è solamente l'ultimo di una serie di elementi che indicano come Apple sia ora pronta a fare maggior luce sui dettagli del lavoro condotto con le intelligenze artificiali, facendo seguito a quanto illustrato lo scorso mese durante un evento a Barcellona. L'ufficialità dell'adesione di Apple dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni.